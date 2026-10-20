Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lô reçu par le président Alassane Ouattara

Dakar — Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, s'est entretenu lundi avec le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié dans ce pays, a-t-on appris de source officielle.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu, ce lundi 19 octobre 2026, à sa résidence, avec le Premier ministre du Sénégal, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a notamment indiqué la Présidence ivoirienne.

Dans une note d'information rendue publique mardi, la Présidence de la Côte d'Ivoire rapporte que le Premier ministre sénégalais a remercié le Président Alassane Ouattara pour l'entretien qu'il a bien voulu lui accorder et lui a transmis les salutations fraternelles du Président Bassirou Diomaye Faye.

Le chef du gouvernement sénégalais a évoqué, lors de cet entretien, les relations historiques et les accords de coopération existant entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, souligne la source.

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Assurant que sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des accords de coopération entre les deux pays, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô a réaffirmé la volonté des deux gouvernements de consolider les relations bilatérales dans tous les domaines.

Le Premier ministre du Sénégal n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au Président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien pour "l'accueil chaleureux" dont lui et sa délégation ont bénéficié durant leur séjour à Abidjan, selon la Présidence ivoirienne.

L'entretien s'est déroulé en présence du vice-président de la Côte d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, du Premier ministre Robert Beugré Mambé, de la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba.