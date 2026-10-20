Sénégal: Dakar 2026 - Des centaines de chaines de télévision diffuseront les épreuves (CIO)

Dakar — Des centaines de chaînes de télévision dont la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, public) vont diffuser les compétitions des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris du Comité international olympique (CIO).
Ce premier événement olympique organisé sur le continent africain, va se dérouler du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly, et verra la participation de 2 700 athlètes, avec une parité totale.
Olympics.com et Olympic Channel, les deux plateformes d'informations du CIO, vont diffuser les compétitions en direct, avec des commentaires en anglais et en français et sans restriction géographique, indique la source.
De grandes chaînes sportives comme Claro Sports, beIN Sports, Infront Sports, entre autres, vont retransmettre les JOJ Dakar 2026.
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Le COJOJ, comité d'organisation de Dakar 2026, a accrédité près de 630 médias, dont 200 du Sénégal sur les 1 600 demandes reçues pour la couverture de l'événement, a récemment fait savoir Olivia Nloga, la directrice exécutive de la promotion de la marque JOJ.
Voici la liste complète des diffuseurs de Dakar 2026 :
-Olympics.com/Olympic Channel : Monde entier
-Claro Sports : Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Uruguay, Venezuela
-Chilevisión, Claro Sports : Chili
-ABC TV, Claro Sports : Paraguay
-beIN Sports : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, République arabe syrienne, Tchad, Tunisie, Yémen
-CBC : Canada
-China Media Group : République populaire de Chine
-Radio Televizioni Shqiptar : Albanie
-RTVA : Andorre
-AMPTV, Radio publique d'Arménie : Arménie
-ORF : Autriche
-İctimai Television : Azerbaïdjan
-VRT, RTBF : Belgique
-BHRT : Bosnie-Herzégovine
-Balgarska Nationalna Televizija, Balgarsko Nationalno Radio : Bulgarie
-Hrvatska Radiotelevizija : Croatie
-Cyprus Broadcasting Corporation : Chypre
-Česká Televize, Český Rozhlas : Tchéquie
-Danish Broadcasting Corporation, TV2 : Danemark
-Eesti Rahvusringhääling : Estonie
-YLE : Finlande
-France Télévisions, Radio France, RFI : France
-Georgian Public Broadcaster : Géorgie
-ARD/ZDF : Allemagne
-ERT : Grèce
-MTVA Médiaszolgáltastás-támogató és vagyonkezelö Alap : Hongrie
-The Icelandic National Broadcasting Service : Islande
-RTÉ : Irlande
-RAI : Italie
-Radio Television of Kosovo : Kosovo
-Latvian Public Service Media : Lettonie
-Lietuvos Radijas ir Televizija : Lituanie
-CLT-UFA RTL Télé Lëtzebuerg, Média de service public 100,7 : Luxembourg
-Public Broadcasting Services Malta : Malte
-Teleradio Moldova : Moldavie
-Radio i Televizija Crne Gore : Monténégro
-NOS : Pays-Bas
-Makedonska Radio Televizija : Macédoine du Nord
-NRK : Norvège
-Telewizja Polska, Polskie Radio : Pologne
-Rádio e Televisão de Portugal : Portugal
-Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune : Roumanie
-Radio-Televizija Srbije : Serbie
Slovak Television and Radio : Slovaquie
-RTV Slovenija : Slovénie
-RTVE : Espagne
-SVT, Sveriges Radio : Suède
-SRG SSR : Suisse
-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu : Türkiye
-National Public Broadcasting Company of Ukraine : Ukraine
-BBC : Grande-Bretagne
-Radio Vaticana : Vatican
-FBC : Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Naoreo, Niue, Palaos, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
-Globo, Livemode : Brésil
-Infront Sports & Media : Afghanistan, Brunéi Darussalam, Cambodge, République démocratique du Timor-Leste, Hong Kong Chine, Indonésie, République islamique d'Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, République démocratique populaire lao, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Tadjikistan, Thaïlande, Turkménistan, Ouzbékistan, Vietnam
-ELTA, Infront Sports & Media : Chinese Taipei
-Nippon Hoso Kyokai, Japan Broadcasters Association, Fuji TV, Nippon TV, Tokyo Broadcasting System, TV Asahi, TV Tokyo : Japon
-JTBC : République de Corée
-NBC Olympics : États-Unis d'Amérique
Nine Network : Australie
-MMS : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Sainte-Hélène et Ascension, République-Unie de Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe
-Radiodiffusion Télévision Sénégalaise : Sénégal
-SKY NZ : Nouvelle-Zélande
-Televisa Univision : Mexique