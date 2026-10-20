Sénégal: Louga - Une infrastructure de stockage de 1 500 tonnes en construction à Potou grâce à la DER

Potou — La Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a procédé à la pose de la première pierre d'une infrastructure de stockage frigorifique et sec à Potou, dans la région de Louga (nord-ouest), pour un coût global de 300 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

"Cette infrastructure, dont la réalisation est prévue sur une durée de trois mois, vise à réduire les pertes post-récolte, à améliorer les revenus des producteurs maraîchers et à contribuer à la régulation de l'approvisionnement du marché national en oignon et autres produits horticoles", a déclaré le délégué général de la DER/FJ, Abdoulaye Niane, lundi, lors de la cérémonie de lancement des travaux.

Il a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure de stockage en marge d'une tournée nationale de sensibilisation, d'enrôlement et de remise de financements de la DER/FJ, du 19 au 23 octobre.

Dans la zone de Potou, reconnue pour son importance dans la production maraîchère, notamment celle de l'oignon, les difficultés de conservation des récoltes contraignent souvent les producteurs à écouler leurs produits à bas prix en période de récolte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette situation contraste avec la hausse des prix observée durant les périodes de soudure.

Avec une capacité totale de stockage estimée à 1 500 tonnes, cette infrastructure peut totaliser 200 tonnes de stockage frigorifique à travers deux chambres froides positives et 1 300 tonnes dans un hangar sec ventilé.

Le site sera également doté d'un pont-bascule, d'un quai de chargement, d'une aire de tri, d'un bloc administratif et d'équipements énergétiques destinés à assurer le fonctionnement de la chaîne du froid.

Les producteurs de Potou et des villages environnants, notamment les femmes, les jeunes, les groupements d'intérêt économique (GIE) et les coopératives, sont les principaux bénéficiaires ciblés.

Les commerçants, collecteurs et transporteurs devraient également profiter de l'amélioration des conditions de stockage et de commercialisation.

À terme, dit le délégué général de la DER/FJ, le projet prévoit la création de 20 emplois directs. Il ambitionne également de garantir une participation d'au moins 50 % des femmes et des jeunes parmi les usagers de l'infrastructure.

Cette initiative devrait ainsi contribuer au renforcement des capacités de conservation des produits horticoles dans la zone de Potou et à une meilleure valorisation de la production locale.