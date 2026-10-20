Sénégal: Louga - La DER/FJ mobilise plus de 41 millions FCFA pour des projets de femmes et de jeunes

Louga — La Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) déclare avoir mobilisé plus de 41 millions de francs CFA pour le financement de projets à Louga et Kébémer.

À Louga, une enveloppe de 20,4 millions de francs CFA est prévue pour le financement de 57 projets, dont 51 portés par des groupements d'intérêt économique (GIE), a indiqué son délégué général, Abdoulaye Niane.

Dans le département de Kébémer, 21,05 millions de francs CFA sont destinés au financement de 52 projets, dont 49 portés par des GIE, au bénéfice de 12 groupements, a ajouté M. Niane, arrivé lundi à Louga, dans le cadre d'une tournée nationale de sensibilisation, d'enrôlement et de remise de financements prévue du 19 au 23 octobre 2026.

Cette tournée nationale s'inscrit dans la stratégie de territorialisation de la DER/FJ.

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Elle vise à renforcer la visibilité de ses dispositifs d'accompagnement, notamment le programme "BE YES" et le nano-crédit, à travers des séances d'information et de sensibilisation à l'intention des populations.

Selon le délégué général à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, le programme "BE YES" de la DER/FJ a réussi à mobiliser, depuis son lancement, un financement global de 91,2 millions de francs CFA.