Sénégal: Justice transitionnelle en Gambie - Des échanges multi-acteurs préconisés pour la mise en oeuvre des recommandations

Dakar — La directrice régionale de l'Institut d'études de sécurité (ISS) de Dakar, Ornella Moderan, a préconisé la création d'échanges multi-acteurs pour que le dialogue régional puisse contribuer à la mise en oeuvre des recommandations en matière de justice transitionnelle en Gambie.

"L'une des choses que l'on a appris, à travers le continent, en Afrique du sud, au Rwanda, au Kenya, c'est qu'aucun pays n'est isolé du reste du continent et du monde, même ceux qui sont dans une île comme Madagascar", a-t-elle déclaré.

Elle intervenait à l'ouverture d'une rencontre régionale de haut niveau sur la Justice transitionnelle en Gambie, lundi à Dakar, dont l'un des panels portait sur le thème "De la vérité à une mise en oeuvre intégrée - enseignements africains et rôle déterminant de la coordination et de la gouvernance".

La directrice régionale l'Institut d'études de sécurité (ISS) de Dakar considère que le processus de justice transitionnelle en cours en Gambie servira de leçon à d'autres pays.

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"La Gambie est à une étape charnière" devant lui permettre de passer à la "phase stratégique" de la Justice transitionnelle, a indiqué Ornella Moderan, selon qui il faut donner à ce processus "les moyens de son succès" pour que le pays devienne "un modèle pour la région".

La Justice transitionnelle, a-t-elle rappelé, "a pour rôle de restaurer la dignité et le bien-être des populations [...]".

Le secrétaire juridique du ministère gambien de la Justice, Hussein Thomasi, a insisté sur les efforts déployés par les autorités de son pays pour mener à bien le processus de Justice transitionnelle.

"Le gouvernement doit être déterminé pour s'assurer que l'on donne aux gens un processus de transition de justice", a-t-il soutenu, rappelant la promesse faite par l'exécutif gambien, en 2016, de mettre en place une Commission vérité et réconciliation (TRRC, en anglais);

La diplomate gambienne Fatou Bensouda, ancienne procureure générale de la Cour pénale internationale de 2012 à 2021, a mis l'accent sur les avantages la coopération entre les juridictions notamment dans la zone CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

"La coopération est essentielle [pour la Justice transitionnelle], et c'est quelque chose dont nous devons nous souvenir dès le départ. Nous pouvons y parvenir, bien entendu, en Gambie et grâce à notre collaboration avec la CEDEAO, mais nous pouvons également compter sur le soutien des pays voisins qui sont membres de cette organisation", a-t-elle déclaré.

Pour ce faire, elle invite à un échange d'information et d'expérience entre les pays, tout en suggérant, pour des raisons de sécurité, la possibilité de délocaliser les procédures judiciaires dans d'autres pays.

"La coopération est donc, à mon sens, un élément absolument déterminant pour la réussite de ce Tribunal, ce tribunal spécial [spécial créé pour juger les crimes commis sous la dictature de Yahya Jammeh en Gambie], dans tous les aspects liés à son fonctionnement. En effet, pour qu'une juridiction puisse opérer, il faut assurer la sécurité, disposer de fonds, recueillir des informations. Bref, réunir un grand nombre de conditions indispensables", a-t-elle plaidé.

L'ambassadeur de la Suisse en Gambie, Pietro Mona, a de son côté relevé qu'il n'existe pas de modèle unique en matière de justice transitionnelle.

En tant que partenaire de la Gambie, la Suisse compte faciliter le contact et mettre différentes plateformes à la disposition des acteurs, notamment ceux travaillent auprès des victimes et des survivants.

Le diplomate ajoute que "cette démarche favorise la stabilité et la cohésion sociale, jetant ainsi les bases pour que la Gambie demeure ce pays remarquable qu'elle est appelée à être".

"Nous assistons, en somme, à l'émergence d'une Gambie résolument engagée et dynamique", s'est réjoui le diplomate suisse, selon qui le succès de la justice transitionnelle "sera mesuré par la dignité restaurée" dans le pays.

"La Gambie a eu le courage [...] de regarder le passé qui ne veut pas dire faire l'histoire. Chaque pays doit retrouver son propre passé", a-t-il déclaré.