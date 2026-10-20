Angola: Zaire - 77 000 familles mobilisées pour la récolte 2026/2027

19 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DMN, JL et SB

Mbanza Kongo — Soixante-dix-sept mille familles d'agriculteurs, réparties dans les onze municipalités de la province de Zaire, participeront à la campagne agricole 2026/2027, qui débutera prochainement dans la municipalité de Tomboco.

Dans une déclaration lundi à l'ANGOP, le chef du département de l'Institut de développement agricole (IDA), António Quintas Orlando, a indiqué que plus de 70 000 hectares de terres avaient été défrichés, dont 2 500 mécanisés.

Sans fournir de données statistiques relatives à la campagne agricole précédente, le responsable a affirmé que cette campagne devrait permettre de récolter plus de 2 000 tonnes de produits divers, une production qui pourrait dépasser celle de la précédente en raison de la sécheresse qui a touché la quasi-totalité de la province.

Concernant le soutien aux agriculteurs familiaux et à ceux organisés en coopératives et associations, Antônio Orlando a indiqué que le secteur agricole de la région avait reçu 550 tonnes d'adobe, ainsi que d'importantes quantités de semences de maïs et de haricots, afin de soutenir les familles paysannes.

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Selon l'interlocuteur, l'IDA prévoit également d'accompagner plus de 45 000 familles dans l'adoption de techniques culturales modernes durant cette saison agricole, afin d'accroître la production dans certaines municipalités de la région.

Il a évoqué l'introduction expérimentale de la riziculture dans certaines zones côtières de la province, dans le cadre d'actions de diversification de la production agricole, actuellement basée sur la culture du manioc, des arachides, du maïs, des haricots, des bananes, du sésame, de la canne à sucre et des agrumes.

S'agissant des écoles pratiques, le responsable du département de l'IDA à Zaire a souligné que 272 d'entre elles sont supervisées et ont apporté une assistance technique à plus de sept mille familles paysannes de la province.

Il a exhorté les agriculteurs à respecter scrupuleusement le calendrier agricole afin d'éviter les pertes de production, notamment pour les cultures trimestrielles.

Le secteur agricole de la province de Zaire supervise 98 associations et 277 coopératives agricoles.

Lire l'article original sur ANGOP.

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