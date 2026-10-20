Angola: Le projet agricole de Longonjo récolte 20 tonnes de produits variés

Longonjo — Le projet agricole Kupilo, situé dans la commune de Lepi, municipalité de Longonjo (Huambo), a récolté cette année 20 tonnes de produits variés, principalement du maïs, des haricots, des pommes de terre, des patates douces, des tomates et du chou.

Dans un entretien avec l'ANGOP, le responsable de l'exploitation, Carlos Petróleo, a indiqué que lors de la récolte précédente, l'exploitation avait produit 15 tonnes de produits, dont cinq tonnes de maïs, quatre tonnes de haricots et six tonnes de pommes de terre, sur une superficie de 56 des 130 hectares disponibles.

Il a souligné l'augmentation de la production et la diversification des cultures, notamment la culture de l'avocat, parmi les priorités de la campagne actuelle, afin de répondre aux besoins du marché et de renforcer la production locale.

Carlos Petróleo a indiqué que la mécanisation agricole est un autre axe prioritaire de l'exploitation, qui bénéficie d'un financement du Fonds d'appui au développement agricole (FADA) pour améliorer sa capacité de production.

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Le responsable a précisé que le projet dispose d'un tracteur et bénéficie de l'assistance technique de la Station de développement agricole, tout en cherchant à acquérir d'autres équipements pour faciliter le travail aux champs.

Parmi les principales contraintes, il a souligné le coût élevé des engrais, qui affecte la productivité.

Il a expliqué que l'exploitation utilise des engrais organiques, mais en quantités insuffisantes pour répondre aux besoins des cultures, raison pour laquelle elle utilise également des engrais chimiques.

Employant 30 personnes, le projet vend ses produits sur les marchés locaux et à Caála.

L'agriculture est l'une des principales activités économiques de la municipalité de Longonjo, car elle contribue à l'approvisionnement des marchés locaux, à la création d'emplois et à la subsistance des familles rurales.