Angola: Le MINSA forme des techniciens et des gardes-frontières à Zaire sur Ebola

Mbanza Kongo — Plus de 40 techniciens de santé et gardes-frontières participent depuis lundi à Mbanza Kongo, dans la province de Zaire, à une formation sur la prise en charge, le diagnostic et le traitement des cas suspects d'Ebola.

Organisée par le ministère de la Santé (Minsa), cette formation de trois jours vise à former les techniciens et les militaires travaillant dans les municipalités frontalières avec la République démocratique du Congo (RDC) aux mesures de prévention et de contrôle des infections, ainsi qu'aux procédures d'inhumation dignes et sécurisées en cas de décès.

Au cours de cette formation, qui réunit également des spécialistes du Service des migrations et des étrangers (SME), des services vétérinaires et de l'Institut national des urgences médicales d'Angola (INEMA), les participants seront également informés sur la variole, maladie qui sévit actuellement en RDC.

Lors de l'ouverture de la formation, le directeur du Bureau provincial de la santé de Zaire, Afonso Maria Sabino, a insisté sur l'importance d'une meilleure assimilation des connaissances acquises afin de pouvoir les diffuser auprès des autres techniciens des municipalités frontalières de la région.

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Il a jugé opportun d'organiser cette formation dans la région, alors que la province de Zaire signale deux cas positifs de variole, désormais guéris.

« Le ministère de la Santé est préoccupé par la longue frontière que partage le Zaire avec la RDC, épicentre d'Ebola et de la variole. Ebola, en particulier, est une maladie très mortelle, et nous avons déjà traversé des moments difficiles en Angola lorsque, ces dernières années, la province voisine d'Uíge a été ravagée par cette maladie », a-t-il rappelé.

Par ailleurs, il a exhorté les techniciens et le personnel de la police des frontières en poste aux différents postes frontières de la province de Zaire avec la RDC à redoubler de contrôles et de mesures de prévention dans leurs zones de compétence.

Cet événement, organisé en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), est animé par huit spécialistes.

Cinq municipalités de la province de Zaire, notamment Luvo, Cuimba, Nóqui, Soyo et Quêlo, partagent une frontière de 310 kilomètres avec la région le Congo Central (RDC).