Congo-Kinshasa: Madimba - Judith Suminwa lance le transport cargo fluvial moderne sur la Rivière Inkisi

La Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a lancé ce vendredi 16 octobre 2026, au terme de sa mission dans la province du Kongo Central, le transport de marchandises sur la rivière Inkisi. Plusieurs autorités ont participé à cet événement qui marque un tournant pour le développement économique de cette partie du pays. Étaient notamment présents le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises (PME), le Gouverneur du Kongo Central, le Représentant de la Banque Mondiale, le Directeur Général du Projet Transforme, les élus du peuple ainsi que les autorités politico-administratives, religieuses et coutumières.

Un projet structurant au service de la diversification économique

Ce projet d'exploitation de la rivière Inkisi s'inscrit dans le cadre du projet TRANSFORME, initié par le Gouvernement central, en collaboration avec la Banque mondiale. Pour sa mise en oeuvre, près de 60 petites et moyennes entreprises (PME), dont 57 lauréates du Concours de plans d'affaires, COPA TRANSFORME, se sont constituées en Groupement d'intérêt économique (G.I.E) pour investir dans le secteur du transport cargo fluvial.

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Pour le début des opérations, 3 bateaux de grande capacité vont assurer le transport fluvial des marchandises et produits agricoles, un véritable soulagement pour les agriculteurs locaux.

« Ces bateaux sont l'oeuvre de l'appui qu'a apporté le Gouvernement congolais, en collaboration avec la Banque mondiale, pour accompagner les entrepreneurs congolais à devenir beaucoup plus performants à travers le projet TRANSFORME. Nous nous chargeons de sa mise en avant et nous avons, pour la première fois dans notre pays, utilisé une stratégie de groupes », a confié le professeur Val Massamba, initiateur de ce Groupement d'intérêt économique (G.I.E) / Rivière Inkisi.

Un investissement réussi grâce à la mutualisation des efforts

Des hommes et des femmes entrepreneurs ont ainsi mis en commun leurs potentiels et leurs compétences pour investir dans ce secteur. Ces structures produisent localement grâce aux matières premières issues de l'arrière-pays. Auparavant, l'accès à ces ressources devenait de plus en plus difficile, ce qui nuisait à leur compétitivité lors de la phase de production finale des produits finis.

Une réalisation au cœur des besoins de la population

Une foule compacte s'est massée sur place, témoignant de l'assentiment de la population à ce projet de haute portée économique. En effet, la dégradation avancée de la route nationale numéro 16, a pendant longtemps, rendu difficile l'évacuation en grande quantité de la production agricole et des marchandises vers les grands centres urbains.

Selon le PCA du G.I.E, près de 500 emplois directs et indirects sont générés grâce à ce projet. Et dans la suite, il est prévu la construction de 15 quais, d'entrepôts et de plusieurs autres infrastructures pour finaliser ce projet, qui contribuera sans nul doute à l'émergence économique de Madimba et d'autres coins de la République. Pour sa part, le Gouvernement compte créer toutes les conditions pour son développement.

« C'est à l'État d'assurer le dragage, le balisage, la construction de quais d'accostage, mais également la réhabilitation des tronçons routiers qui vont permettre d'atteindre ces différents quais. C'est de cette manière que nous allons faire de la rivière Inkisi un bief qui va dynamiser le territoire de Madimba, mais également celui de Mbanza-Ngungu », a assuré le Vice-Premier Ministre Daniel Mukoko.

La rivière Inkisi, exploitée jusqu'ici principalement pour la production électrique et d'eau potable, devient désormais une voie de transformation économique. « Ici où va se construire ce port, à vol d'oiseau, nous sommes à 830 mètres de la gare d'Inkisi et à moins de 300 mètres de la RN1. Ce lieu est donc un point de rupture qui connecte harmonieusement les transports fluvial, ferroviaire et routier », a-t-il renchéri.

Devant l'assistance, le Ministre des PME, Justin Kalumba, a rendu hommage à la Cheffe du Gouvernement pour son engagement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat, une dynamique qui s'aligne sur la vision de diversification de l'économie nationale voulue par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier a d'ailleurs mis en garde contre toute forme de pression fiscale excessive sur cette nouvelle entité.

Dans son adresse, la Première Ministre a expliqué que cette cérémonie dépasse la simple mise en service de bateaux et de barges. « Elle marque le retour d'une ambition nationale : celle de reconnecter nos territoires, de désenclaver nos communautés et de remettre l'économie productive au coeur du développement de notre pays, tel que décrit dans le Pilier 3 du Programme d'Actions du Gouvernement 2024-2028 », a déclaré la Cheffe de l'Exécutif national.

Une activité économique lucrative pour la population locale

Pour Judith Suminwa, le transport fluvial moderne sur la rivière Inkisi doit ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'investissement dans l'agriculture, la transformation des produits locaux, la logistique et les services connexes.

« En facilitant l'écoulement des produits agricoles et d'élevage, cette nouvelle dynamique fluviale renforcera les chaînes de valeur locales, soutiendra les producteurs ruraux et offrira de nouvelles perspectives de croissance à toute la région des Cataractes et de la Lukaya », a-t-elle ajouté.

La République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi, Chef de l'Etat, a fait du développement à la base, le désenclavement des territoires et l'amélioration des conditions de vie des populations, une mission au coeur de l'action gouvernementale. La Première Ministre a décliné les avantages de cette initiative sur la Rivière Inkisi.

« Ce projet, porté par le Ministère de l'Entrepreneuriat et Développement des PME, illustre ce que la RDC peut accomplir lorsque le savoir, l'investissement et l'esprit d'entreprise convergent. Avec une capacité cumulée de 6 700 tonnes sur un corridor navigable d'environ 105 kilomètres entre Kilemfu et Mbaka, cette initiative répond concrètement aux défis de mobilité et d'évacuation de la production agricole. Au-delà des chiffres, c'est un modèle de développement qu'il convient de saluer », a conclu la Cheffe du Gouvernement.

Il convient de souligner que ce trafic cargo fluvial va fluidifier l'évacuation des produits agricoles et dynamiser les échanges entre les bassins de production, les centres de transformation et les marchés de consommation. Au-delà de sa vocation économique, l'exploitation des voies navigables de la rivière Inkisi va générer une véritable synergie d'activités, notamment dans les secteurs de la navigation, de la manutention, de la maintenance, du stockage et de la commercialisation.