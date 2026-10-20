Congo-Kinshasa: Les luttes des peuples - La longue agonie du pays

L'Afrique est un vaste continent. S'étendant sur plus de 29 millions de kilomètres carrés, elle pourrait contenir la Fédération de Russie et la République Populaire de Chine dans leur intégralité. Elle comprend de nombreuses zones climatiques, ce qui lui confère une grande variété d'écosystèmes, une riche biodiversité et d'importantes ressources naturelles. Chacun de ses 54 pays possède des richesses suffisantes, qu'il s'agisse de terres arables ou de gisements miniers, pour satisfaire les besoins alimentaires et assurer à sa population des conditions de vie au moins décentes. Pourtant, aujourd'hui encore, la plupart de ses habitants vivent dans une pauvreté généralisée, souvent entassés dans des quartiers urbains chaotiques et pollués, logés dans des habitations délabrées et surpeuplées.

En 1960, sous la pression croissante du mouvement et des luttes anticoloniales internationales, lorsque la République Démocratique du Congo accéda à l'indépendance vis-à-vis de la Belgique durant la période dite de « décolonisation », le pays se retrouva dans une situation déplorable, conséquence structurelle et inévitable de longues décennies d'exploitation coloniale impitoyable. L'immense majorité de la population - c'est-à-dire les Africains, les Congolais eux-mêmes - vivait dans un dénuement total, sans aucun bien-être ni service.

Sur plus de 15 millions d'habitants en 1960, plus de 90 % n'avaient pas accès à l'eau potable, 75 % étaient privés d'installations sanitaires et une proportion similaire était analphabète, sans possibilité d'éducation. On ne comptait pas plus de cinquante Congolais diplômés de l'université dans tout le pays, et l'espérance de vie était extrêmement faible : environ 42 ans en moyenne pour les femmes et seulement 39,5 ans pour les hommes, souvent employés à des travaux pénibles dans des conditions extrêmement dangereuses. Les conditions de vie épouvantables imposées à la population par la brutale politique coloniale belge se reflétaient dans l'inégalité obscène de la répartition des richesses ; dans le PIB par habitant, plafonné à 300 dollars américains ; et, simultanément, dans l'absence quasi totale de toute représentation institutionnelle significative et de droits politiques concrets pour la population africaine.

C'est précisément dans ce contexte que la figure de Patrice-Émery Lumumba entre en jeu. Grâce à son sens stratégique et à son habileté politique, qui impressionnèrent même le politicien ghanéen et intellectuel marxiste Kwame Nkrumah, il s'imposa comme le leader d'un vaste mouvement populaire et devint, en juin 1960, le premier Premier Ministre, Chef du gouvernement de la République Démocratique du Congo après l'indépendance. Sa figure marque l'histoire de la révolution anticolonialiste mondiale, symbolisant la férocité de l'impérialisme et le courage des peuples colonisés. Dans la transition du colonialisme au néocolonialisme, la détermination révolutionnaire de Lumumba insuffla un nouvel élan aux esprits dans de nombreuses capitales occidentales, grâce à la clarté de sa vision et à sa politique résolue d'unité nationale visant à créer un État où les différences ethniques et régionales seraient valorisées comme composantes d'un seul peuple congolais.

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C'est la conscience de la menace persistante que représentent les États colonialistes, prêts à semer la discorde entre les groupes ethniques, qui, sous couvert d'une indépendance de façade toujours purement formelle mais concrètement soumise à un contrôle étranger, a été déterminante. C'est là précisément la dynamique essentielle de la domination néocoloniale des pays impérialistes : la balkanisation de grands États, comme la RD Congo, en États plus petits et plus faibles, qui se trouvent, économiquement et militairement, à la merci des puissances occidentales et soumis à une pression constante à tous les niveaux pour contrer le mouvement révolutionnaire anticolonial qui gagne du terrain parmi les populations.

Lumumba et le pillage systématique du Congo

« Sans le tantale du Congo, nous n'aurions pas bon nombre de nos ordinateurs et produits électroniques . » (John Perkins 2)

L'histoire de la RD Congo de Patrice-Émery Lumumba est l'une des plus tragiques du XXe siècle. Graziosi, évoquant Khrouchtchev, se souvient qu'en 1960, « la rhétorique révolutionnaire des nouveaux dirigeants africains et asiatiques l'enthousiasmait, et son affection se portait tout particulièrement sur le Congo de Lumumba ». À tel point que l'URSS rebaptisa l'Université pour l'amitié entre les peuples, créée la même année pour accueillir des étudiants du « tiers monde », « Université Lumumba ».

Examinons plutôt le point de vue américain, selon Weiner : Lumumba avait été librement élu, et lorsque sa nation s'était affranchie du brutal colonialisme belge et avait proclamé son indépendance à l'été 1960, il avait fait appel aux États-Unis pour obtenir de l'aide. Mais l'aide américaine ne vint jamais, la CIA considérant Lumumba comme un communiste drogué et illuminé. Aussi, lorsque des parachutistes belges intervinrent pour reprendre le contrôle de la capitale, Lumumba accepta l'aide d'avions, de camions et de « techniciens » soviétiques pour consolider son gouvernement chancelant. La semaine de l'arrivée des soldats belges, Dulles chargea Devlin, chef de la CIA à Bruxelles, de prendre le commandement de l'avant-poste de l'agence dans la capitale congolaise et d'évaluer la possibilité de cibler Lumumba dans le cadre d'une opération secrète.

Le 18 août, après six semaines passées dans le pays, Devlin envoya un télégramme au siège de la CIA : « le Congo face à une tentative de coup de pouvoir communiste classique... que Lumumba soit un vrai communiste ou qu'il joue à leur jeu... il ne reste que peu de temps pour agir et éviter un autre Cuba ».

Allen Dulles transmit l'essentiel du message lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC) le jour même. Selon un témoignage secret au Sénat, recueilli des années plus tard par le sténographe du NSC, Robert Johnson, le président Eisenhower se tourna vers Dulles et déclara d'un ton neutre que Lumumba devait être éliminé. [...] Sidney Gottlieb, l'expert en chimie de la CIA, fit entrer clandestinement au Congo des fioles de toxines mortelles dans un bagage à main, qu'il remit au chef du bureau local de l'organisation. Le sac contenait une seringue hypodermique permettant d'injecter les gouttes mortelles dans des aliments, des boissons ou un tube de dentifrice. Devlin avait pour mission de tuer Lumumba. [...]

« J'ai demandé sous les ordres de qui ces instructions avaient été données », a témoigné Devlin sous serment lors d'un témoignage secret déclassifié en 1998. La réponse fut « le Président ».

Devlin a témoigné avoir enfermé les toxines dans le coffre-fort de son bureau et s'être longuement interrogé sur la marche à suivre. [...] Finalement, il a transporté les fioles de poison sur les rives du fleuve Congo et les a enterrées. Il a déclaré avoir honte de l'ordre d'assassiner Lumumba. Il savait que la CIA disposait d'autres moyens. L'agence avait déjà choisi le futur dirigeant du Congo : le Colonel Joseph Mobutu, « le seul homme capable d'agir avec détermination au Congo », comme l'avait déclaré Dulles au président lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale le 21 septembre. La CIA lui a versé 250 000 dollars début octobre, suivis de livraisons d'armes et de munitions en novembre. Mobutu a fait capturer Lumumba et, selon les termes de Devlin, l'a livré à un « ennemi juré ».

La base de la CIA à Elizabethville (actuellement Lubumbashi), près de la frontière zambienne, rapporta qu'« un officier belge d'origine flamande avait exécuté Lumumba à coups de mitrailleuse » deux nuits avant l'investiture du futur président américain. Grâce au soutien indéfectible de la CIA, après cinq années de luttes de pouvoir, Mobutu parvint finalement à contrôler totalement le Congo.

Il était l'allié privilégié de l'agence en Afrique et un intermédiaire essentiel pour les opérations secrètes américaines à travers le continent pendant la guerre froide.

Durant ses trois décennies au pouvoir, Mobutu fut l'un des dictateurs les plus brutaux et corrompus au monde ; il a détourné des milliards de dollars de recettes fiscales provenant des vastes gisements de diamants, de minéraux et de métaux de guerre du pays et a commis des massacres pour se maintenir au pouvoir.

Dans les années qui suivirent, les troupes de Mobutu affrontèrent également celles de Che Guevara, parvenant à vaincre les mouvements de guérilla grâce à un soutien massif des États-Unis : « Mobutu et la CIA collaboraient en parfaite harmonie. » Ce sont les souvenirs de Gerry Gossens, numéro trois de l'agence au Congo : « Nous avons créé un service de renseignement congolais qui rendait compte à la CIA. Nous les guidions. Nous les gérions. Finalement, avec l'aval du président, nous financions leurs opérations. Nous recevions le matériel, le vérifiions, le traitions et le transmettions à Mobutu. » En conclusion, « Mobutu obtint tout ce qu'il voulait de la CIA - argent et armes, avions et pilotes, un médecin personnel et la sécurité politique qu'offrait une relation étroite avec le gouvernement américain - tandis que la CIA construisait ses bases et ses stations au coeur de l'Afrique. »

Bien que l'exposé de Weiner soit plus récent et à jour, celui de Blum est plus complet en rapportant d'autres détails importants : en premier lieu, la question de la sécession du Katanga, soutenue par la Belgique, proclamée un mois après l'indépendance du Congo.

Le Katanga est la province la plus riche du pays en matières premières (cuivre, cobalt, uranium, or, etc.), et pour la Belgique, l'idée d'y domicilier ses investissements, sur ce petit territoire gouverné par le docile Moïse Tshombe, sans avoir à payer d'impôts au gouvernement de Léopoldville, est particulièrement séduisante. Les États-Unis ont soutenu la Belgique non seulement par aversion pour Lumumba, mais aussi parce que « plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration avaient des liens financiers avec les richesses du Katanga ».

L'URSS, ainsi que de nombreux autres pays du bloc afro-asiatique, condamna l'action belge, poussant l'ONU à intervenir et à remplacer les troupes belges par des Casques bleus. Or, cette situation arrangeait les États-Unis ; car, l'ONU de Dar Hammarskjöld était étroitement liée à Washington. Les responsables onusiens à la tête des opérations au Congo étaient des Américains qui collaboraient secrètement avec le Département d'État, isolant ainsi le bloc soviétique. Hammarskjöld lui-même était très hostile à Lumumba.

Le 5 septembre, après un été de troubles, une première tentative de coup d'État (une opération à la légalité douteuse ) fut lancée par le président Joseph Kasavubu (qui était sous l'influence de la CIA), et il destitua Lumumba de son poste de Premier ministre, bénéficiant du soutien d'Hammarskjöld. Au début des années 1960, pour contrer le soutien important dont bénéficiait Lumumba au Parlement congolais, la CIA se livra régulièrement à la corruption de politiciens congolais. Malgré tout, Lumumba est parvenu à regagner la confiance du Parlement, poussant les États-Unis à recourir à la solution extrême de planifier et de soutenir un coup d'État militaire mené par l'homme fort de l'armée : le Colonel Joseph Mobutu.

Mais, le limogeage ne suffit pas. La CIA veut la mort de Lumumba : « Un télégramme de la CIA daté du 28 novembre révèle comment l'Agence a participé aux opérations visant à traquer le charismatique dirigeant congolais. Le télégramme décrit la collaboration de la CIA avec le gouvernement congolais pour bloquer des routes, et les troupes congolaises alertées pour bloquer les voies de fuite de Lumumba. »

Capturé le 1er décembre, Lumumba fut détenu jusqu'au 17 janvier 1961, date à laquelle il fut remis au séparatiste Moïse Tshombe, qui l'assassina le jour même. En 1978, John Stockwell, ancien spécialiste de la CIA pour l'Afrique, raconta dans son livre qu'un haut responsable de l'Agence lui avait confié avoir conduit avec le corps de Lumumba dans le coffre de sa voiture, « tentant de décider quoi en faire ».

Ce qu'il en fit finalement n'a jamais été révélé . Une fois, le problème Lumumba réglé, les États-Unis durent faire face à la rébellion menée par les partisans du dirigeant congolais Gizenga et Mulele, soutenus par l'URSS. En résumé, selon la CIA elle-même, « l'ONU et les États-Unis, dans le cadre d'une action étroitement coordonnée, ont joué un rôle déterminant dans le succès significatif remporté contre Gizenga ». C'était la première fois que les forces de l'ONU étaient directement impliquées dans des opérations militaires offensives.

Pour mettre fin à la guérilla qui fit rage jusqu'au milieu des années 1960, les États-Unis fournirent des armes et des avions, dépêchent entre 100 et 200 techniciens et soldats, et la CIA mena une campagne paramilitaire contre les insurgés dans l'est du pays. Le gouvernement employa une armée de mercenaires blancs d'environ 500 hommes ; la CIA, quant à elle, employa un groupe de mercenaires composé d'Américains, de vétérans cubains exilés après le débarquement de la baie des Cochons, de Rhodésiens et de Sud-Africains, ces derniers recrutés avec l'aide du gouvernement sud-africain. Les pilotes de la CIA effectuèrent régulièrement des missions de bombardement et de mitraillage à basse altitude, « bien que certains Cubains aient été gênés par l'ordre d'attaquer les civils sans distinction ».

Après cinq années de violences ininterrompues, le pouvoir tomba entre les mains du Colonel Joseph Mobutu, cet homme soutenu par la CIA, connu pour une cruauté sans égale et une corruption effrénée qui lui permit d'amasser une fortune personnelle estimée à plusieurs milliards de dollars, placée en sécurité dans les banques suisses, parisiennes et new-yorkaises habituelles, tandis que la majorité de la population souffrait de malnutrition sévère.

Bien qu'au milieu des années 1970, Mobutu ait accusé les États-Unis de comploter pour le renverser et ait fait arrêter des dizaines de responsables américains, la CIA resta inébranlable dans son soutien au dictateur. Elle l'aida à envahir la région angolaise de Cabinda, riche en pétrole, le corrompit avec des pots-de-vin s'élevant à un million et demi de dollars et, finalement, avec l'accord de Carter, lui apporta son soutien total dans une opération coordonnée avec la France (qui envoya également 14 chasseurs-bombardiers Mirage pour l'occasion), la Belgique, le Maroc, l'Égypte et le Soudan, visant à écraser le soulèvement du groupe tribal zaïrois Lunda (ou Balunda) en 1977-1978.

Qu'est-il arrivé à Mobutu ? Si, en 1988 encore, George Bush prononçait des paroles de respect à l'égard du dictateur africain le plus brutal, le qualifiant d'« allié le plus valable de Washington en Afrique centrale », la fin de la Guerre froide a sonné le glas de son règne.

Contraint par l'Occident lui-même de s'ouvrir à un système multipartite (1990), il fut ensuite balayé par la révolte de Laurent-Désiré Kabila, qui renversa définitivement la dictature, plongeant le pays dans l'anarchie. Sur ce terrain, les multinationales se sont greffées, soucieuses de maintenir le contrôle de l'extraction des ressources fondamentales : aujourd'hui, la République Démocratique du Congo (appelée Zaïre pendant des années, conformément à la volonté de Mobutu d'« africaniser » le pays).

C'est le troisième producteur mondial de diamants, même si la majeure partie de la production est destinée à des fins industrielles, et beaucoup moins à la joaillerie. Le pays abrite également la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, avec de vastes étendues de terres fertiles et d'innombrables ressources en eau. Sans oublier les énormes quantités de cuivre, de cobalt, de diamants, d'or, de zinc et surtout de coltan, ce précieux minerai indispensable à l'industrie vorace de la téléphonie mobile.

Sans oublier le pétrole, qui joue un rôle essentiel dans la construction de la richesse du pays, il faut également mentionner les principales cultures commerciales, telles que le cacao, le café, le coton, l'huile de palme, le thé, le caoutchouc, le sucre, l'écorce de quinquina, ainsi que le maïs, le riz, les pommes de terre et les noix de cajou. Or, toute cette richesse, comme c'est le cas dans presque tous les pays africains, n'est pas redistribuée équitablement, mais finit dans les comptes à l'étranger des membres d'un appareil politique corrompu et avide.

Le problème, cependant, ne se limite pas à la classe politique, car, comme l'explique une enquête de L'Espresso , « l'avenir appartient à l'industrie minière, c'est-à-dire à un pillage autorisé et à grande échelle, toujours mené par les mêmes pays. Ces dernières années, les multinationales sont arrivées. Le gouvernement du président Kabila a signé de nombreux contrats de concession avec des entreprises canadiennes, américaines, chinoises, indiennes, malaisiennes, britanniques et belges ».

Les guerres qui ont ravagé le pays depuis 1994 auraient fait plus de 6 millions de morts, tandis que 70 % de la population survit avec moins de 2 dollars par jour et une espérance de vie de 58 ans. La région a été le théâtre de ce qu'on a appelé la « Première Guerre mondiale africaine », impliquant neuf États africains, sous l'impulsion du Rwanda. Son despote, Paul Kagame, exploitant les rivalités entre Tutsis et Hutus, soutient clandestinement une armée en RD Congo (dont l'organisation paramilitaire M23) pour acheminer environ 120 tonnes de coltan par mois sur son territoire, qu'il revend ensuite dans le monde entier. Kagame est largement récompensé, sachant que les donateurs occidentaux financent 70 % du budget national du Rwanda.

L'impérialisme continue d'opérer de cette manière : en menant des guerres par procuration dont les médias ne parlent quasiment pas, afin de ne pas révéler les secrets qui sous-tendent notre consumérisme de masse.