Afrique: StatCom-Afrique - L'expérience éthiopienne inspire la coopération géospatiale sur le continent

Addis Ababa — L'expérience de l'Éthiopie dans le domaine de l'information géospatiale suscite l'intérêt d'autres pays africains et contribue aux échanges continentaux sur l'utilisation des données au service du développement, ont souligné des experts internationaux en marge de la 10e session de la Commission statistique pour l'Afrique (StatCom-Afrique), organisée à Addis-Abeba.

Les témoignages de représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et de l'Eswatini mettent en lumière le rôle croissant des technologies géospatiales dans la planification du développement, tout en soulignant l'importance du partage d'expériences et de la coopération régionale.

Pour André Nonguierma, chef de la Section de gestion de l'information géospatiale à la CEA, l'Éthiopie figure parmi les pays africains qui ont réalisé des avancées notables dans ce domaine.

Il a également indiqué que l'Éthiopie était membre de droit du bureau exécutif du Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale (UN-GGIM), témoignant ainsi de sa participation aux mécanismes internationaux de coopération dans ce secteur.

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Selon M. Nonguierma, l'information géospatiale ne constitue plus un simple outil technique, mais une infrastructure essentielle au développement, au même titre que les routes, les écoles et les barrages.

« On ne peut ni développer, ni planifier, ni assurer un suivi sans disposer des bonnes informations. Celles-ci prennent une valeur supplémentaire lorsqu'elles comportent une dimension géographique : où se trouvent les choses ? », a-t-il expliqué.

Ces données permettent notamment de mieux planifier les infrastructures, de localiser les ressources et les besoins des populations et d'améliorer les décisions publiques, contribuant ainsi à la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

D'autre part, Mme Nomcebo Nkonyane Simelane, spécialiste des systèmes d'information géographique au sein du Département du géomètre général du Royaume d'Eswatini, a souligné que le rapprochement entre données statistiques et informations géospatiales permettait aux gouvernements de mieux identifier les besoins des populations et d'adapter leurs interventions.

« L'Éthiopie est un pays qui a progressé dans le domaine de l'information géospatiale. En apprenant de son expérience, nous allons pouvoir reprendre chez nous les approches qu'elle a utilisées et mises en oeuvre », a-t-elle affirmé.

Elle a notamment évoqué les enjeux agricoles liés aux variations des précipitations et aux épisodes d'El Niño en Afrique australe. Selon elle, le croisement des données géographiques et statistiques peut aider les autorités à anticiper les risques, à mieux préparer les saisons agricoles et à prendre des décisions susceptibles de préserver les moyens de subsistance des populations.

Son témoignage illustre l'intérêt d'une coopération fondée sur l'apprentissage mutuel, dans laquelle les expériences nationales peuvent être adaptées aux réalités et aux priorités de chaque pays.

Par ailleurs, M. Nonguierma a ainsi appelé les États membres à mutualiser leurs efforts et à développer des systèmes intégrés d'information géospatiale et d'observation de la Terre, capables de communiquer entre eux et de contribuer à des décisions publiques mieux éclairées.