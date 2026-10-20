Ethiopie: Le Premier ministre Abiy rend hommage aux héros du Kenya et souligne leur héritage commun d'unité

20 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux combattants de la liberté et aux héros nationaux du Kenya lors des célébrations de la Journée des héros (Mashujaa Day) à Eldoret, au Kenya.

Le Premier ministre a souligné l'héritage commun de courage, d'unité et de sacrifice qui unit les deux pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré : « J'ai prononcé un discours rendant hommage aux héros qui se sont battus pour la liberté et à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour protéger leur nation. Je rends hommage à leur courage et à leur héritage ! »

Le Premier ministre Abiy a souligné que l'histoire du Kenya, marquée par le courage et le sacrifice, trouve un écho profond dans celle de l'Éthiopie à Adwa, où des Éthiopiens venus des quatre coins du pays se sont unis pour défendre leur patrie.

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Ces histoires communes nous rappellent que la liberté n'a jamais été offerte, mais qu'elle a été conquise grâce au courage, à l'unité et au sacrifice, a ajouté le Premier ministre.

« Tout comme nos histoires sont étroitement liées, nos avenirs doivent l'être également. Dans l'esprit du Medemer, l'Éthiopie et le Kenya doivent continuer à renforcer leur coopération existante dans les domaines de l'énergie propre, de la connectivité, des télécommunications et du commerce afin de créer davantage d'opportunités et d'assurer une prospérité partagée pour nos peuples », a-t-il déclaré.

On a appris que les deux pays coopèrent également dans les domaines de la sécurité régionale, des infrastructures transfrontalières, du commerce, des télécommunications et des interconnexions électriques, contribuant ainsi à l'intégration économique et au développement dans toute la Corne de l'Afrique.

Lire l'article original sur ENA.

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