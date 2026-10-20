Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que le peuple érythréen a perdu ses anciens biens depuis la sécession

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le peuple érythréen avait perdu une grande partie de sa capacité industrielle et de sa vitalité urbaine depuis la sécession, appelant à des relations de bon voisinage et à la coopération au développement comme voie à suivre.

Lors d'une interview accordée à l'Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC), le Premier ministre a rappelé que les villes érythréennes étaient autrefois des centres économiques florissants lorsque l'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie.

Cependant, ces atouts se sont considérablement dégradés depuis la sécession de l'Érythrée, certaines villes ayant perdu une grande partie de leur caractère urbain d'antan.

Rappelant que l'Érythrée comptait plus de 300 industries à cette époque, le Premier ministre a déclaré que la région disposait d'une base industrielle importante, opposant ainsi son ancienne puissance économique à ce qu'il a qualifié de déclin actuel.

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Évoquant Asmara, le Premier ministre Abiy a déclaré que la capitale était désormais moins importante que de nombreuses villes éthiopiennes en développement, telles qu'Arba Minch et Jigjiga.

Abordant la question des villes portuaires de Massawa et d'Assab, situées au bord de la mer Rouge, le Premier ministre a indiqué que leur activité économique avait considérablement diminué, laissant leur potentiel largement sous-exploité.

« Massawa s'est vidée de sa population, tandis qu'Assab est devenue une ville fantôme », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Le Premier ministre a attribué cette situation à l'incapacité du gouvernement érythréen à donner la priorité au développement et à la mise en place d'institutions, ajoutant que ses politiques avaient au contraire poussé le pays à servir les intérêts de forces opposées à l'Éthiopie.

Il a déclaré que les Érythréens, qu'il a décrits comme travailleurs et accueillants, étaient désormais confrontés à des déplacements et à des difficultés, soulignant que les facteurs externes favorisant la confrontation ne permettraient pas de résoudre les problèmes sous-jacents du pays.

Une telle implication, a déclaré le Premier ministre, n'offre aucune solution durable aux problèmes de l'Érythrée, car ceux qui soutiennent la confrontation sont plus enclins à fournir des munitions qu'à contribuer à résoudre les difficultés du pays.

Il a souligné que l'amitié, le bon voisinage et la coopération au développement restaient la voie viable à suivre, notant que des décennies d'expérience avaient démontré les limites des autres approches.

Le Premier ministre a averti que le fait de continuer à ignorer les appels en faveur du partenariat et du développement, plutôt que de laisser la région devenir le théâtre de rivalités extérieures, pourrait avoir de graves conséquences.