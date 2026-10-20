Maroc: Hausse de 31% du résultat net consolidé de la société Aluminium du pays au premier semestre 2026.

20 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé de la société Aluminium du Maroc, qui fabrique des profilés en alliages d'aluminium, a connu une hausse de 31% par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont mis en relief un résultat net de 41 millions de dirhams (MDH) contre 31 MDH au 30 juin 2025. Selon les responsables de l'entreprise, cette évolution est principalement portée par la performance d'Aluminium du Maroc, dont la contribution au résultat consolidé progresse de 10,8 MDH, ainsi que par un apport supplémentaire de 0,8 MDH par la filiale Afric Industries.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 603,7 MDH contre 650,1 MDH au premier semestre 2025, soit une baisse de 7%.

Pour sa part, le résultat d'exploitation connait une hausse de 23% à 77,28 MDH contre 62,96 MDH à fin juin 2025.

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En revanche, le résultat financier est en repli de 4%, se situant à -12,40 MDH contre -12,96 MDH au premier semestre 2025.

En perspectives, la direction d'Aluminium du Maroc avance que dans un environnement qui continue d'être marqué par un marché à l'export en retrait et des tensions géopolitiques impactant les cours de l'aluminium et les sources d'approvisionnement, le Groupe continue de faire preuve d'agilité et de capacité d'adaptation.

« Ainsi, souligne-t-elle, le Groupe poursuit ses actions de développement commercial, d'optimisation opérationnelle, de maîtrise des coûts et de renforcement de sa performance industrielle, en ligne avec le déploiement du plan stratégique. » Dans ce cadre, la diversification de son offre produits s'inscrit dans sa dynamique d'accompagnement de l'évolution de la demande et des besoins de sa clientèles.

Dans le même temps, l'amélioration continue de la qualité de service s'appuie sur une politique d'investissement visant un outil de production aux meilleurs standards et le renforcement de proximité avec la clientèle à travers l'élargissement de son réseau commercial et sa couverture territoriale.

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