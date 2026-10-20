Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les recenseurs du RGPH-2 globalement bien accueillis par la population à N'Djili

La cartographie censitaire du Deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2) se déroule dans un climat globalement favorable à N'Djili, l'une des 24 communes de Kinshasa concernées par l'opération. Autorités locales, agents recenseurs et habitants ont salué, lundi 19 octobre, l'accueil réservé aux équipes déployées sur le terrain, même si quelques défis sécuritaires persistent dans certains quartiers.

Déployés pour une durée d'un mois, les opérateurs cartographes sillonnent les ménages et les quartiers afin de recueillir les données nécessaires à la préparation du recensement général prévu en 2027. Dans plusieurs zones de N'Djili, la population se montre réceptive et coopérative face à cette opération nationale organisée 42 ans après le dernier recensement général réalisé en RDC.

Une population réceptive à l'opération

Au quartier 3, communément appelé Équateur, les autorités locales se réjouissent de l'intérêt manifesté par les habitants. Secrétaire du bureau du quartier, Cyprien Kwasi Makelele estime que cette opération répond à un besoin important de connaissance de la population congolaise.

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Selon lui, la présence d'agents locaux aux côtés des recenseurs contribue largement à instaurer un climat de confiance. Ces accompagnateurs, bien connus des habitants, expliquent le bien-fondé du recensement et répondent aux préoccupations de la population.

Afin de faciliter le travail des équipes, le bureau du quartier a également mobilisé des agents locaux chargés d'orienter les opérateurs cartographes sur le terrain et d'appuyer les actions de sensibilisation.

Sensibilisation et proximité

Sur le terrain, les responsables des opérations constatent que les efforts de communication portent leurs fruits. Chef de la brigade 5, Kilima Muaya Serges, qui supervise les opérations dans plusieurs quartiers de N'Djili, affirme que l'accueil est généralement positif.

Selon lui, les échanges avec les habitants permettent de clarifier certaines incompréhensions sur la nature de la cartographie censitaire. Les équipes s'efforcent notamment d'expliquer que l'opération est entièrement gratuite et qu'elle ne doit être confondue avec certains recensements administratifs locaux pouvant donner lieu à des paiements.

Pour renforcer cette sensibilisation, les équipes collaborent avec des crieurs publics et des personnes connaissant parfaitement les quartiers. Ces relais communautaires poursuivent même les campagnes d'information en dehors des heures de présence des agents recenseurs.

Quelques préoccupations sécuritaires

Malgré cet accueil favorable, certaines zones demeurent confrontées à des problèmes d'insécurité. C'est notamment le cas du quartier 12, où des menaces verbales ont été signalées aux débuts des opérations.

Face à cette situation, les responsables de terrain plaident pour un renforcement des mesures de protection des opérateurs cartographes afin de garantir le bon déroulement des activités dans les quartiers les plus exposés.

Les habitants encouragent la participation

Du côté de la population, plusieurs habitants considèrent le recensement comme un outil indispensable pour améliorer la planification du développement.

C'est le cas de Samuel Yanga Muana Yahvé, habitant du quartier 3, qui estime que des données démographiques fiables permettront aux autorités de mieux orienter les politiques publiques et les investissements en fonction des besoins réels des populations.

Il encourage ainsi les habitants encore hésitants à accueillir favorablement les agents du recensement et à participer à cette opération qu'il juge importante pour l'avenir du pays.

Lancée le 28 septembre 2026, la cartographie censitaire se poursuivra d'abord à Kinshasa avant son extension dans les provinces. Le dénombrement général de la population est prévu en juillet 2027. Les autorités appellent la population à continuer de réserver un accueil favorable aux agents recenseurs afin de contribuer à la réussite du RGPH-2.