Congo-Kinshasa: MSF annonce la fermeture de son centre de traitement d'Ebola « Elikya » à Bunia le 31 octobre

20 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Médecins Sans Frontières (MSF) annonce la fermeture, le 31 octobre prochain, de son centre de traitement d'Ebola Elikya, à Bunia, dans la province de l'Ituri. Dans un communiqué publié lundi 21 octobre dans la soirée, l'organisation indique que ses équipes d'urgence seront redéployées vers d'autres zones touchées par l'épidémie.

Malgré une baisse du nombre de nouveaux cas dans certaines localités, les autorités sanitaires appellent la population à rester vigilante.

Installé à Bunia au début du mois de juin, le centre Elikya dispose d'une capacité d'accueil d'environ 100 lits. Selon MSF, 572 cas confirmés d'Ebola y ont été pris en charge depuis son ouverture.

La structure n'accueille déjà plus de nouveaux patients, précise l'organisation. Ceux-ci sont désormais orientés vers les quatre autres centres de traitement encore opérationnels à Bunia.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la coordonnatrice des urgences de MSF dans la riposte contre Ebola en Ituri, les capacités de prise en charge disponibles dans la ville permettent de poursuivre les soins sans maintenir le centre Elikya. L'organisation prévoit ainsi de redéployer ses équipes d'urgence vers d'autres zones où les besoins restent importants.

La vigilance reste de mise

Dans le territoire de Mambasa, plus de deux semaines se sont écoulées sans nouveau cas positif confirmé à Niania, selon des sources médicales. Les autorités sanitaires attribuent notamment cette évolution à l'adhésion de la communauté aux mesures de prévention.

Toutefois, la transmission du virus reste active dans d'autres zones touchées par l'épidémie. MSF appelle la population à maintenir les mesures de prévention et à signaler rapidement tout cas suspect.

L'organisation indique poursuivre son engagement dans la riposte contre Ebola. Elle dispose de huit centres de traitement dans les zones affectées, pour une capacité totale annoncée de 300 lits.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.