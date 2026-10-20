Congo-Kinshasa: MSF annonce la fermeture de son centre de traitement d'Ebola « Elikya » à Bunia le 31 octobre

Médecins Sans Frontières (MSF) annonce la fermeture, le 31 octobre prochain, de son centre de traitement d'Ebola Elikya, à Bunia, dans la province de l'Ituri. Dans un communiqué publié lundi 21 octobre dans la soirée, l'organisation indique que ses équipes d'urgence seront redéployées vers d'autres zones touchées par l'épidémie.

Malgré une baisse du nombre de nouveaux cas dans certaines localités, les autorités sanitaires appellent la population à rester vigilante.

Installé à Bunia au début du mois de juin, le centre Elikya dispose d'une capacité d'accueil d'environ 100 lits. Selon MSF, 572 cas confirmés d'Ebola y ont été pris en charge depuis son ouverture.

La structure n'accueille déjà plus de nouveaux patients, précise l'organisation. Ceux-ci sont désormais orientés vers les quatre autres centres de traitement encore opérationnels à Bunia.

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Selon la coordonnatrice des urgences de MSF dans la riposte contre Ebola en Ituri, les capacités de prise en charge disponibles dans la ville permettent de poursuivre les soins sans maintenir le centre Elikya. L'organisation prévoit ainsi de redéployer ses équipes d'urgence vers d'autres zones où les besoins restent importants.

La vigilance reste de mise

Dans le territoire de Mambasa, plus de deux semaines se sont écoulées sans nouveau cas positif confirmé à Niania, selon des sources médicales. Les autorités sanitaires attribuent notamment cette évolution à l'adhésion de la communauté aux mesures de prévention.

Toutefois, la transmission du virus reste active dans d'autres zones touchées par l'épidémie. MSF appelle la population à maintenir les mesures de prévention et à signaler rapidement tout cas suspect.

L'organisation indique poursuivre son engagement dans la riposte contre Ebola. Elle dispose de huit centres de traitement dans les zones affectées, pour une capacité totale annoncée de 300 lits.