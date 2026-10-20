Congo-Kinshasa: Le Service national dote 14 écoles publiques de 2 000 bancs-pupitres à Mbuji-Mayi

Le Service national a remis, lundi 19 octobre 2026, 2 000 bancs-pupitres à 14 établissements scolaires publics de Mbuji-Mayi, au Kasaï-Oriental. Cette dotation, destinée à près de 7 000 élèves, concerne des écoles réparties dans trois sous-divisions de la province éducationnelle Kasaï-Oriental 1.

Fabriqués par de jeunes « bâtisseurs de la nation » formés au centre de Kanyama Kasese, ces équipements visent à répondre au manque de mobilier scolaire dans les établissements bénéficiaires.

Organisée à l'école primaire Kashala Bonzola 1, en présence des autorités éducatives provinciales, la cérémonie a marqué une étape importante pour les écoles publiques bénéficiaires, confrontées notamment au manque de mobilier scolaire et à la surpopulation des classes, selon les autorités éducatives.

Symphorien Kapita, directeur provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté (Kasaï-Oriental 1), a souligné l'importance de cette dotation pour améliorer les conditions d'apprentissage.

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« Avec cette dotation des bancs, ça pousse aussi aux bonnes conditions d'études, puisque l'enfant est bien assis. Il est attentif à l'enseignant, ça soigne aussi l'écriture dans le cahier des élèves », a-t-il déclaré.

S'exprimant au nom des élèves bénéficiaires, une écolière a exprimé sa satisfaction, évoquant les difficultés rencontrées auparavant en raison du manque de bancs dans les salles de classe.

« Pendant longtemps, plusieurs d'entre nous ont étudié dans les conditions difficiles à cause du manque de bancs dans nos salles de classe. Aujourd'hui, grâce à cette dotation, notre joie est immense », a-t-elle affirmé.

Le Service national appelle au civisme et au patriotisme

Présent lors de la cérémonie, le commandant du Service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, a souligné que ces meubles ont été confectionnés par d'anciens jeunes désoeuvrés devenus artisans qualifiés après leur réinsertion socio-professionnelle au centre de formation de Kanyama Kasese, dans le Haut-Lomami. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser la jeunesse scolaire aux valeurs républicaines, faisant notamment allusion à leur rôle pour le développment du pays.

« Chers élèves, vous êtes dans la vision de la République démocratique du Congo. Vous devez être conscients du rôle qui vous attend. Ce pays vous appartient. Vous devez l'aimer. Aimer vos compatriotes, appliquer le patriotisme, le nationalisme, la justice et la défense des intérêts de la patrie. »

Cette nouvelle intervention s'inscrit dans la continuité des actions du Service national au Kasaï-Oriental, après de précédentes distributions effectuées l'année dernière et en début d'année au profit des universités et écoles de Mbuji-Mayi.