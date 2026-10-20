Ile Maurice: Affaire Élodie Thomas - Adrien Duval réclame une accusation de tentative de meurtre contre le sergent Taukoor

L'affaire Élodie Thomas a provoqué de vifs échanges à l'Assemblée nationale, ce mardi 20 octobre. Lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), Adrien Duval a demandé au Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, pourquoi le sergent Gautam Singh Taukoor, impliqué dans le tir ayant blessé la jeune femme, ne faisait pas l'objet d'une accusation de tentative de meurtre.

Évoquant une vidéo de l'incident et des témoignages, le député a estimé que l'accusation d'Involuntary wounds and blows by imprudence était insuffisante. Navin Ramgoolam a rappelé que cette décision relevait exclusivement du Directeur des poursuites publiques.

Adrien Duval a également interrogé le PM sur les antécédents du policier et les raisons pour lesquelles il était autorisé à porter une arme. «You should have added that he was promoted twice under the previous regime», a répliqué Navin Ramgoolam.

Le député a aussi critiqué le délai des tests de dépistage de drogues et l'absence de caméras corporelles (body cams) sur les policiers lors de l'intervention.

Le PM a confirmé que quatre policiers avaient été suspendus et que l'enquête de l'Independent Police Complaints Commission se poursuivait.