Ile Maurice: L'état de santé d'Élodie Thomas continue d'évoluer favorablement

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Elle écrit de nouveau et reconnaît chacun de ceux qui viennent la voir. Jour après jour, Élodie Thomas reprend du terrain. Selon son époux, Jonathan Thomas, son état évolue favorablement à l'hôpital, où elle enchaîne quotidiennement séances de physiothérapie et tests médicaux.

Ces avancées lui redonnent espoir, mais l'attente reste lourde. Habitué à partager son quotidien avec son épouse, Jonathan Thomas vit difficilement cette séparation prolongée. «Zame mo'nn res otan lwin avek Élodie pou tou sa letan-la avan», confie-t-il.

Chaque jour, il se rend à l'hôpital pour la voir. Ce sont des visites à travers une vitre, douloureuses pour celui qui ressent profondément son absence à la maison. Il lui tarde de la retrouver auprès de lui. En attendant, il savoure chaque progrès de son rétablissement. Toute la famille, elle, guette avec impatience son retour à la maison.

Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, indique pour sa part que l'état de la patiente est stable et que son rétablissement se poursuit favorablement.

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