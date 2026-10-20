Ile Maurice: Navin Ramgoolam à Paul Bérenger - «You are sick minded»

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Les échanges ont été particulièrement tendus entre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et Paul Bérenger lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), ce mardi 20 octobre, à l'Assemblée nationale.

Pour la première fois depuis son départ du gouvernement, l'ancien Deputy Prime Minister a pris la parole lors d'une PMQT. Réagissant à la réponse de Navin Ramgoolam, Paul Bérenger a estimé que le chef du gouvernement faisait porter la responsabilité des événements au chauffeur. Il l'a alors mis en garde : «You are playing with fire, Mr. Prime Minister...»

Navin Ramgoolam a immédiatement contesté cette interprétation, affirmant n'avoir jamais tenu de tels propos. Les échanges se sont rapidement envenimés, plusieurs parlementaires intervenant simultanément. Face à l'agitation dans l'hémicycle, la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a lancé : «You are all Prime Ministers today», avant de réclamer le calme : «Let me do my job.»

Mais Paul Bérenger n'a pas lâché prise. «You should not have blamed the driver», a-t-il insisté. Une remarque qui a provoqué une vive réaction de Navin Ramgoolam, lequel lui a rétorqué : «You are sick minded.»

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Le chef du gouvernement a ensuite accusé son ancien allié de chercher à attiser les tensions : «I know what you are trying to do. Again, same thing.»

Devant cette confrontation entre les deux anciens partenaires politiques, la speaker a fini par lâcher : «It is a football match.»

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