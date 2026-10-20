Ile Maurice: 300 paires de lunettes offertes aux habitants

Le Lions Club de Pamplemousses, en collaboration avec le conseil de village et Digital Grand-Gaube, a organisé une journée de dépistage visuel au Village Hall de Bâtie, à Grand-Gaube. Cette initiative avait pour objectif de permettre aux adultes de la localité et des environs de bénéficier d'examens de la vue gratuits et de lunettes de lecture adaptées à leurs besoins.

Au total, 300 paires de lunettes de lecture ont été distribuées gratuitement aux bénéficiaires. Une action qui vise à améliorer le confort visuel des habitants et à contribuer à leur autonomie ainsi qu'à leur qualité de vie.

Au-delà de sa dimension sanitaire, cette journée a également été marquée par des moments d'échange, de convivialité et de partage. L'accueil chaleureux de la communauté, dans une ambiance empreinte de bonne humeur et de solidarité, a contribué à la réussite de cette initiative. Le Lions Club de Pamplemousses a tenu à remercier les habitants de Grand-Gaube et des localités avoisinantes pour leur confiance, ainsi que ses membres et les volontaires pour leur engagement et leur contribution à la réalisation de cette action.

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Cette initiative témoigne de l'importance des actions communautaires visant à rendre les services de santé plus accessibles et à promouvoir le bien-être de la population.