Ile Maurice: 300 paires de lunettes offertes aux habitants

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sumeet Mudhoo

Le Lions Club de Pamplemousses, en collaboration avec le conseil de village et Digital Grand-Gaube, a organisé une journée de dépistage visuel au Village Hall de Bâtie, à Grand-Gaube. Cette initiative avait pour objectif de permettre aux adultes de la localité et des environs de bénéficier d'examens de la vue gratuits et de lunettes de lecture adaptées à leurs besoins.

Au total, 300 paires de lunettes de lecture ont été distribuées gratuitement aux bénéficiaires. Une action qui vise à améliorer le confort visuel des habitants et à contribuer à leur autonomie ainsi qu'à leur qualité de vie.

Au-delà de sa dimension sanitaire, cette journée a également été marquée par des moments d'échange, de convivialité et de partage. L'accueil chaleureux de la communauté, dans une ambiance empreinte de bonne humeur et de solidarité, a contribué à la réussite de cette initiative. Le Lions Club de Pamplemousses a tenu à remercier les habitants de Grand-Gaube et des localités avoisinantes pour leur confiance, ainsi que ses membres et les volontaires pour leur engagement et leur contribution à la réalisation de cette action.

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Cette initiative témoigne de l'importance des actions communautaires visant à rendre les services de santé plus accessibles et à promouvoir le bien-être de la population.

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