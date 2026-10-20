Ile Maurice: Un dauphin retrouvé mort, son espèce reste à identifier

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun Sumeet Mudhoo

Des pêcheurs ont découvert la carcasse d'un dauphin à Bain-de-Rosnay hier, lundi 19 octobre. Une analyse ADN doit permettre d'en déterminer l'espèce.

Alertés par les pêcheurs, les garde-côtes de Poudre-d'Or et de Grand-Gaube se sont rendus sur place vers 17 heures. Conformément au protocole prévu pour les mammifères marins échoués, la Marine Science Division, le Fisheries Protection Service et la National Coast Guard ont été mobilisés.

La carcasse présentait en outre une éventration au niveau de l'abdomen. Les officiers de la Marine Science Division ont effectué des prélèvements, dont l'analyse ADN pourrait permettre d'identifier l'espèce.

La carcasse a d'abord été déplacée près de la station de débarquement des poissons de Bain-de-Rosnay. Les autorités ont envisagé de la remorquer au large pour l'éliminer, mais les mauvaises conditions en mer ont empêché l'opération. En attendant, elle a été mise en sécurité à l'île d'Ambre, à l'écart du public. De nouvelles mesures doivent être prises mercredi 21 octobre pour mieux la sécuriser et décider de son élimination.

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