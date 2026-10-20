Ile Maurice: Une adolescente de 16 ans menacée, ses photos intimes diffusées sur Telegram

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une adolescente de 16 ans, habitant la région de Flacq, affirme avoir été victime de sextorsion après avoir été menacée par un inconnu sur Snapchat. L'individu lui aurait exigé des photos et vidéos intimes, menaçant de s'en prendre à sa petite soeur et de diffuser une vidéo sexuelle truquée la représentant. Malgré l'envoi de plusieurs clichés, des images intimes de la mineure auraient ensuite circulé sur Telegram. Une plainte a été consignée à la police de Flacq, le lundi 19 octobre, en présence de sa mère.

Les faits remonteraient au mois d'août. L'adolescente, élève de Grade 11, aurait reçu un message provenant d'un profil Snapchat qu'elle ne connaissait pas. L'individu aurait rapidement multiplié les échanges avant de formuler des menaces pour la contraindre à lui envoyer des contenus intimes. Pour accentuer la pression, il aurait affirmé qu'il retrouverait la petite soeur de la jeune fille à l'école. Il aurait également menacé de diffuser sur Telegram une vidéo sexuelle truquée censée la représenter si elle refusait d'obtempérer.

Craignant que ces menaces ne soient mises à exécution, la mineure aurait cédé. Le lendemain, elle lui aurait transmis trois photographies intimes, puis deux autres clichés via Snapchat. Le samedi 17 octobre, trois de ses amies l'auraient informée que des images et une vidéo à caractère intime circulaient sur Telegram. L'adolescente soupçonne l'individu qui l'avait menacée d'être à l'origine de cette diffusion. Sa plainte a été enregistrée lundi par la Brigade pour la protection de la famille. Les enquêteurs devront déterminer l'origine des messages, identifier l'auteur des menaces et établir les responsabilités dans la diffusion des images signalées.

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