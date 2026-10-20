Ile Maurice: Navin Ramgoolam confirme l'arrestation d'un baron de la drogue

Au moins un baron de la drogue a été arrêté dans le sillage des récents troubles qui ont secoué le pays. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre, Navin Ramgoolam, lors de la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, ce mardi 20 octobre, à l'Assemblée nationale.

Interrogé sur l'implication présumée de réseaux criminels dans le financement des troubles, le chef du gouvernement a déclaré : «At least one drug baron has been arrested.» Il n'a toutefois précisé ni l'identité du suspect ni les circonstances de son arrestation. Selon lui, les services de renseignement disposent d'informations laissant penser que des barons de la drogue auraient financé certains débordements.

Navin Ramgoolam a également évoqué des attaques potentiellement coordonnées, notamment contre des postes de police, des caméras Safe City et des infrastructures publiques.

Le Premier ministre a par ailleurs défendu l'imposition du couvre-feu, estimant cette mesure nécessaire pour préserver l'ordre public.

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La crise de l'eau a également occupé une place importante dans les échanges. Navin Ramgoolam a annoncé la création d'un comité de crise sous sa présidence, dont la première réunion est prévue ce jeudi 22 octobre. Il a aussi évoqué le remplacement des canalisations défectueuses et des projets de dessalement.