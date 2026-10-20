Guinée: La transformation de la bauxite, nouveau pari industriel de Conakry

Acteur majeur du marché mondial de la bauxite, la Guinée ambitionne de franchir une nouvelle étape dans la valorisation de ses ressources minières. Le pays prévoit de disposer de cinq raffineries d’alumine d’ici à 2030, avec une capacité de production annuelle estimée entre 7 et 8 millions de tonnes. Une stratégie destinée à réduire sa dépendance aux exportations de minerai brut, à développer son industrie et à capter davantage de valeur ajoutée. Mais sa concrétisation reste étroitement liée à un défi majeur : l’approvisionnement énergétique.

La Guinée veut transformer sa puissance minière en véritable levier d'industrialisation. Figurant parmi les principaux producteurs mondiaux de bauxite, matière première indispensable à la fabrication de l'aluminium, le pays entend désormais accélérer la transformation locale de son minerai afin de renforcer les retombées économiques de son secteur extractif.

Selon les données du U.S. Geological Survey (USGS) citées pour 2024, la Guinée représentait 33,2 % de la production mondiale de bauxite hors États-Unis. Une position dominante qui contraste avec la place encore limitée de la transformation industrielle dans la chaîne de valeur nationale.

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Pour inverser cette tendance, les autorités guinéennes misent sur le développement de raffineries d'alumine, une étape intermédiaire essentielle entre l'extraction de la bauxite et la production d'aluminium.

D'après des informations rapportées par Reuters le 19 octobre 2026, Conakry ambitionne de disposer de cinq raffineries opérationnelles à l'horizon 2030, pour une capacité annuelle cumulée comprise entre 7 et 8 millions de tonnes d'alumine.

Trois de ces installations seraient déjà en construction, selon Daouda Diakité, conseiller du ministre guinéen des Mines, cité par l'agence de presse.

De l'exportation du minerai à la création de valeur ajoutée

Longtemps structurée autour de l'extraction et de l'exportation de bauxite brute, l'industrie minière guinéenne cherche à évoluer vers un modèle davantage intégré.

L'objectif est de conserver sur le territoire national une part plus importante de la valeur générée par l'exploitation des ressources naturelles.

La transformation de la bauxite en alumine constitue, à cet égard, une étape stratégique. L'alumine est ensuite utilisée pour produire de l'aluminium, un métal essentiel à de nombreuses industries, notamment l'automobile, l'aéronautique, la construction et l'emballage.

En développant ses propres capacités de raffinage, la Guinée pourrait diversifier son tissu productif, favoriser l'émergence d'activités industrielles connexes et renforcer les compétences techniques de sa main-d'œuvre.

Cette orientation s'inscrit également dans une réflexion plus large sur la place des économies africaines dans les chaînes de valeur mondiales des matières premières.

Pour plusieurs pays riches en ressources naturelles, le défi ne consiste plus seulement à augmenter les volumes extraits, mais à développer des capacités de transformation susceptibles de générer davantage de revenus, d'emplois et d'investissements.

L'énergie, principal défi de l'ambition industrielle

Si les perspectives de transformation sont importantes, leur concrétisation dépendra largement de la capacité du pays à répondre à ses besoins énergétiques.

Selon les données rapportées par Reuters, la Guinée dispose actuellement d'une production électrique d'environ 1 000 mégawatts, principalement issue de l'hydroélectricité.

Or, les besoins associés aux ambitions industrielles du pays pourraient atteindre entre 5 000 et 10 000 mégawatts, selon Daouda Diakité.

Cet écart illustre l'ampleur des investissements nécessaires pour accompagner le développement des futures installations industrielles.

La production d'alumine exige en effet des approvisionnements énergétiques importants et réguliers. Les interruptions d'électricité, les insuffisances du réseau ou des coûts de production élevés pourraient affecter la rentabilité et la compétitivité des raffineries.

Au-delà de la construction des unités de transformation, la Guinée devra donc renforcer ses capacités de production électrique, développer ses infrastructures de transport d'énergie et garantir un approvisionnement fiable aux industriels.

La mobilisation de financements et la coordination entre les politiques minières, énergétiques et industrielles apparaissent ainsi comme des conditions déterminantes.

Un enjeu économique qui dépasse le secteur minier

La transformation locale de la bauxite pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'économie guinéenne.

Le développement d'une industrie de l'alumine serait susceptible de stimuler la création d'emplois qualifiés, la formation de techniciens et d'ingénieurs, ainsi que l'activité d'entreprises locales intervenant dans la maintenance, la logistique et les services industriels.

Il pourrait également contribuer à diversifier les sources de revenus du pays et à renforcer les retombées économiques de l'exploitation minière.

Toutefois, ces bénéfices ne seront pas automatiques. Ils dépendront notamment de la participation des entreprises nationales, du transfert de compétences, de la viabilité financière des projets et de la maîtrise de leurs impacts environnementaux.

La mise en service de raffineries ne signifie pas non plus, à elle seule, l'établissement d'une filière complète de production d'aluminium. Cette dernière nécessiterait des investissements supplémentaires, notamment dans des installations de fusion particulièrement consommatrices d'électricité.

Pour la Guinée, l'enjeu immédiat consiste donc à réussir le passage d'une économie largement tournée vers l'exportation de minerai brut à une industrie capable de transformer localement une part croissante de sa production.

À l'horizon 2030, un tournant décisif

Avec son objectif de cinq raffineries d'alumine d'ici à 2030, la Guinée affiche sa volonté de repositionner son secteur minier au service d'une transformation économique plus profonde.

La réalisation de cette ambition pourrait renforcer son poids dans la chaîne de valeur internationale de l'aluminium et offrir un exemple de valorisation industrielle des ressources naturelles sur le continent africain.

Mais entre les annonces et la mise en production effective des installations, plusieurs défis restent à relever : mobilisation des investissements, disponibilité énergétique, développement des infrastructures et compétitivité des unités de raffinage.

Pour Conakry, le véritable enjeu ne sera donc plus seulement de figurer parmi les leaders mondiaux de la bauxite, mais de faire de cette richesse un moteur durable de développement industriel et de création de valeur sur le territoire national.