Nigeria: Élections de 2027 - Les Évêques annoncent un programme national de prière et de jeûne

« Alors que le Nigeria se prépare aux élections de 2027, nous sommes appelés à intensifier nos prières pour que ces élections soient libres, équitables, crédibles et pacifiques ». C'est ce qu'affirment les Évêques nigérians en annonçant un programme national de prière et de jeûne en vue des élections générales de 2027.

Cette initiative, intitulée « Que la justice et la paix règnent », a été annoncée le 19 octobre dans une déclaration signée par le président de la Conférence épiscopale catholique du Nigeria (Catholic Bishops' Conference of Nigeria, CBCN), Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, Archevêque de Kaduna, et par le Secrétaire, Mgr Peter Olukayode Odetoyinbo, Évêque d'Abeokuta.

Dans cette déclaration, les Évêques invitent les fidèles à prier pour que le scrutin se déroule de manière pacifique et régulière, sans violence, sans manipulation, sans achat de voix ni divisions sur des bases ethniques et religieuses.

Le programme prévoit trois temps forts.

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Samedi 31 octobre et samedi 28 novembre 2026 : journées nationales de prière et de jeûne au niveau paroissial. Ces initiatives comprendront le jeûne, jusqu'à midi ou jusqu'à 18 heures, selon l'état de santé des participants, la récitation du Rosaire ou des processions, la célébration de la Sainte Messe et la prière pour les élections de 2027 rédigée par la CBCN.

Mardi 8 décembre 2026, solennité de l'Immaculée Conception : journée nationale de prière au niveau diocésain. Dans tous les diocèses, une messe sera célébrée à 15 heures, présidée par l'évêque, au cours de laquelle sera lue une lettre pastorale consacrée aux élections. Elle sera suivie d'une procession avec le rosaire et de la bénédiction eucharistique.

Vendredi 15 janvier 2027, à la veille des élections présidentielles et législatives : dernière journée nationale de prière et de jeûne au niveau paroissial.