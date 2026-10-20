Egypte: Au Caire, une mission quotidienne aux côtés des plus démunis

Le Caire — « Je suis arrivé sain et sauf et, en un clin d'oeil, je me suis replongé dans cette belle et exigeante vie arabe ». Deux semaines après son retour au Caire, le diacre Anselmo Fabiano, de la Société des Missions africaines (SMA), raconte à l'Agence Fides son expérience au sein de la paroisse Saint-Marc, dans le quartier populaire de Shoubra, une vaste zone de la capitale égyptienne où vivent environ un million de personnes.

Ordonné diacre à Côme le 12 septembre, après une année de service pastoral en Égypte (voir Fides 4/6/2025), Anselmo est revenu pour une nouvelle période de formation et de service au sein de l'Église locale, en vue de son ordination presbytérale. « Shoubra est un quartier fait surtout de sable, de poussière, de klaxons et de bruits à toute heure du jour et de la nuit, une véritable fourmilière humaine. C'est aussi un quartier très pauvre », raconte-t-il.

Ce sont surtout les enfants et les plus démunis qui l'ont accueilli à nouveau, y compris les enfants des rues qu'il avait rencontrés au cours de sa précédente année de service. « Ils ont bondi de joie en me revoyant. Je pense que c'est un signe pour notre Église, appelée à se mettre toujours au service des derniers, des pauvres, des personnes qui en ont le plus besoin. »

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Dans ce quartier, la majorité de la population est musulmane, mais on y trouve également des communautés orthodoxes et protestantes. La communauté catholique est peu nombreuse : « En général, 20 à 25 personnes assistent à la messe. C'est toutefois une communauté dynamique, qui témoigne de l'Évangile dans la vie de tous les jours », souligne le diacre.

La mission, explique-t-il, se vit aussi à travers le quotidien et la cohabitation avec des personnes d'autres religions et confessions chrétiennes. « Nous sommes appelés à partager la mission avec nos frères et soeurs qui nous sont proches. Vivre les uns à côté des autres nous invite à être unis au Christ et unis dans sa mission. »

Anselmo participe aux activités pastorales auprès des enfants et des adolescents, à la vie de la communauté et aux célébrations, tout en poursuivant l'apprentissage de l'arabe. « Petit à petit, la langue s'installe dans mon esprit et sur mes lèvres. J'arrive à me souvenir des mots que j'avais appris et cela me permet de communiquer avec les gens. C'est un don immense et magnifique. »

Son parcours au Caire est également un temps de préparation au sacerdoce et de redécouverte de la dimension universelle de la mission de l'Église. « Les Journées missionnaires nous invitent à élargir notre regard vers l'Église, qui est une, mais qui est engagée dans le monde entier pour vivre l'Évangile et en témoigner au quotidien. » La petite communauté catholique de Supra a une présence discrète, mais qui n'en est pas moins significative : « Ici, nous agissons en silence, mais nous sommes néanmoins le signe d'une Église qui vit dans le témoignage continu du Seigneur ressuscité ».

Depuis Le Caire, enfin, le jeune SMA adresse un message aux communautés chrétiennes : « Notre prière est pour vous et nous vous demandons également de prier pour cette Église d'Égypte, en particulier en ce mois missionnaire. Je vous souhaite une bonne mission, sur votre lieu de travail, dans votre communauté paroissiale, dans votre école. Que vous puissiez être des témoins authentiques et joyeux de Jésus ressuscité, afin que ceux qui vous rencontrent puissent faire l'expérience de la joie de la rencontre avec Lui ».