Maroc: Les défis du secteur du BTP à l'approche du Mondial 2030 - La guerre des compétences au coeur des chantiers

Alors que le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 45,3 % en urbain, selon le Haut-commissariat au plan (HCP), le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) bénéficient de plus de 200 milliards de dirhams d'investissements prévus en perspective de la Coupe du mondial 2030.

La nécessité de disposer d'une main-d'oeuvre qualifiée crée un paradoxe sur le marché du travail marocain : des milliers de diplômés sans emploi d'un côté, et des mégachantiers en quête de compétences de l'autre. Cette situation exacerbe la concurrence pour attirer les profils qualifiés à l'approche de 2030.

Métiers de terrain : la double peine pour les PME

Sur les chantiers, les besoins des grandes entreprises de construction ne se limitent pas aux profils d'ingénieurs hautement qualifiés. La demande en chefs de chantier, conducteurs de travaux, techniciens spécialisés en génie civil et experts en logistique s'intensifie, à mesure que les infrastructures ferroviaires, routières et portuaires se modernisent. Selon les données officielles du HCP, le secteur du BTP concentre à lui seul environ 10 à 11 % de la population active occupée au Maroc, ce qui confirme son rôle de moteur de l'emploi national.

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Face à l'urgence des échéances, toutefois, le système de formation peine à fournir des profils immédiatement opérationnels. Ce décalage entre les exigences des cahiers des charges internationaux et les qualifications disponibles génère des tensions, avec des répercussions directes sur les coûts et les délais des projets.

Cette compétition pour attirer les profils qualifiés accentue la pression sur les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) locales, dans la mesure où les grands groupes internationaux sont en mesure de proposer des salaires plus attractifs. Ces TPME, qui représentent 90 % du tissu entrepreneurial, disposent de moyens limités pour rivaliser avec les grands groupes sur un marché qui favorise les entreprises aux capacités financières les plus importantes. Le défi n'est plus seulement de décrocher des marchés, mais aussi de fidéliser les compétences nécessaires à leur réalisation.

Si les préparatifs du Mondial 2030 agissent comme un accélérateur d'investissements, ils imposent également un impératif stratégique : adapter rapidement la formation professionnelle aux besoins réels des chantiers. L'enjeu est d'autant plus important que, selon le HCP, plus d'un jeune sur quatre (25,2 % des 15-24 ans) appartient à la catégorie des « NEET », c'est-à-dire des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Une meilleure adéquation entre les formations proposées et les besoin des entreprises pourrait favoriser les synergies entre les secteurs public et privé, avec un objectif commun : faciliter l'insertion professionnelle de cette jeunesse en quête d'avenir.