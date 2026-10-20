Maroc: Au-delà de la croissance du flux touristique - Les questions que les chiffres ne tranchent pas

Le PIB touristique a progressé de 11,7% en 2025, portant la contribution du secteur à 7,5% du PIB national. Une performance économique notable, qui ne suffit toutefois pas à mesurer les retombées sociales, les disparités territoriales et la soutenabilité du modèle touristique marocain.

Le tourisme marocain confirme son poids dans l'économie nationale. Selon le Compte satellite du tourisme (CST) pour 2025, le produit intérieur brut touristique a atteint 129,7 milliards de dirhams, contre 116,2 milliards un an auparavant, soit une progression de 11,7%. La contribution du secteur au PIB national est ainsi passée de 7,2% à 7,5%.

La consommation touristique intérieure a, elle aussi, augmenté, atteignant 222,4 milliards de dirhams, contre 201,7 milliards en 2024. Quant à la production touristique, elle s'est élevée à 199,4 milliards de dirhams, en hausse de 9,6%. A première vue, ces indicateurs dessinent le portrait d'un secteur en expansion, dont le poids économique continue de se renforcer.

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Mais ces chiffres, issus de résultats encore provisoires, racontent une histoire incomplète. Ils mesurent la progression de l'activité touristique sans permettre, à eux seuls, de déterminer dans quelle mesure cette croissance améliore les conditions de vie, bénéficie aux entreprises locales ou contribue à un développement territorial plus équilibré.

Une croissance portée par les visiteurs non-résidents

L'un des enseignements les plus significatifs du rapport concerne la structure de la consommation touristique. En 2025, le tourisme récepteur -- qui comprend les visiteurs étrangers et les Marocains résidant à l'étranger en visite au Maroc -- a généré 154 milliards de dirhams, contre 136,9 milliards en 2024. Sa progression, de 12,5%, dépasse celle de la consommation liée au tourisme interne et émetteur, qui s'est établie à 68,4 milliards de dirhams, en hausse de 5,5%.

La part du tourisme récepteur dans la consommation intérieure est ainsi passée de 67,9% à 69,2%. A l'inverse, celle du tourisme interne et émetteur a reculé de 32,1% à 30,8%.

Cette évolution souligne le rôle central de la demande extérieure dans la dynamique du secteur. Elle ne signifie pas nécessairement que les Marocains voyagent moins ou que leur pouvoir d'achat touristique se dégrade. Le document ne fournit pas les données nécessaires pour établir un tel constat. Il montre néanmoins que la composante réceptrice progresse plus rapidement que celle regroupant le tourisme interne et émetteur.

La distinction mérite d'être soulignée : cette dernière catégorie ne correspond pas exclusivement aux vacances des résidents au Maroc, puisqu'elle comprend également certaines dépenses effectuées dans le pays par des résidents voyageant à l'étranger. Il serait donc réducteur d'assimiler son évolution à celle du seul tourisme domestique.

Reste une question de fond : dans quelle mesure le développement du tourisme international s'accompagne-t-il d'un accès plus large aux loisirs et aux séjours touristiques pour les résidents? Pour y répondre, il faudrait examiner l'évolution des prix, des revenus, des dépenses par séjour et des pratiques de voyage des ménages.

La richesse créée ne dit pas qui en profite

La valeur ajoutée du tourisme a atteint 106,8 milliards de dirhams en 2025, contre 96,4 milliards en 2024, soit une augmentation de 10,8%. Les impôts nets de subventions sur les produits touristiques ont, pour leur part, progressé de 16%, à près de 23 milliards de dirhams.

Ces résultats confirment l'importance économique du secteur. Ils ne permettent cependant pas de mesurer la répartition de la richesse créée entre les salariés, les petites entreprises, les opérateurs hôteliers, les intermédiaires commerciaux et les investisseurs.

La question de l'emploi demeure notamment en suspens. Combien d'emplois supplémentaires la croissance a-t-elle générés? Quelle part relève d'emplois stables, correctement rémunérés et assortis d'une protection sociale? Quelle place occupent les emplois saisonniers dans cette dynamique?

Le CST présenté ne fournit pas les éléments nécessaires pour répondre à ces interrogations. Or, la progression de la valeur ajoutée ne se traduit pas automatiquement par une amélioration équivalente des rémunérations ou des conditions de travail.

La même interrogation vaut pour les retombées locales. Les dépenses des visiteurs irriguent-elles les petites entreprises, les artisans, les producteurs agricoles et les prestataires indépendants, ou une part importante de la valeur est-elle captée par des opérateurs concentrés et des circuits de commercialisation extérieurs aux territoires visités ?

Sans données sur les achats locaux, la structure des entreprises et la distribution des revenus, il reste difficile d'évaluer le degré d'inclusion économique du tourisme marocain.

Des disparités territoriales difficiles à mesurer

Les agrégats nationaux masquent également la diversité des trajectoires régionales. Les grandes destinations urbaines, les stations balnéaires, les espaces ruraux, les zones de montagne et les territoires patrimoniaux ne disposent ni des mêmes infrastructures ni des mêmes capacités d'accueil.

Une progression nationale peut ainsi coexister avec des écarts importants entre les destinations qui concentrent les investissements et celles qui peinent à attirer les visiteurs ou à accéder aux circuits de commercialisation.

Le document ne présente pas de ventilation régionale permettant de mesurer cette répartition. Il ne permet donc pas de déterminer quels territoires bénéficient le plus de la croissance, ni dans quelle mesure les populations locales en tirent profit.

Cette lacune est importante pour apprécier la contribution du tourisme au développement territorial. Au-delà du nombre de visiteurs et des recettes globales, l'enjeu consiste à savoir où la richesse est produite, où elle est dépensée et comment elle se diffuse dans l'économie locale.

La question est d'autant plus pertinente que le développement touristique peut exercer des pressions sur le logement, les transports, le foncier et les services collectifs. Le rapport ne mesure pas ces effets, qui nécessiteraient des données spécifiques à chaque territoire.

La durabilité, grande absente du bilan économique

Une autre limite tient à l'absence d'indicateurs environnementaux dans la note. La progression de la production et de la consommation touristique ne renseigne pas sur les besoins en eau et en énergie, les volumes des déchets, les émissions liées aux déplacements ou la pression exercée sur les écosystèmes.

Il ne s'agit pas d'affirmer que la croissance enregistrée en 2025 a nécessairement aggravé ces pressions : les données présentées ne permettent pas de le démontrer. Mais elles ne permettent pas davantage de conclure que cette croissance s'inscrit dans un modèle durable.

L'évaluation de la performance touristique suppose donc de rapprocher les résultats économiques des contraintes environnementales propres aux destinations. Dans les territoires soumis à une forte pression sur les ressources, notamment l'eau, cette articulation constitue un enjeu majeur de planification.

Un tableau de bord plus complet devrait ainsi associer les indicateurs de valeur ajoutée et de consommation à des données sur les ressources mobilisées, les effets sur les milieux naturels et les capacités d'accueil des territoires.

Des chiffres à interpréter avec prudence

Le CST 2025 appelle enfin une précaution méthodologique. Les résultats de l'année sont provisoires et peuvent être révisés. La note ne précise pas clairement si les variations présentées sont exprimées en volume, c'est-à-dire corrigées de l'évolution des prix, ou à prix courants.

Cette distinction est déterminante. Une hausse de la valeur monétaire peut refléter une augmentation des quantités consommées, une hausse des prix ou les deux simultanément. Sans cette précision, il est difficile de mesurer la progression réelle de l'activité touristique.

De même, une comparaison entre deux années ne suffit pas à établir une tendance structurelle. Une analyse pluriannuelle serait nécessaire pour distinguer les évolutions durables des effets conjoncturels.

Enfin, les indicateurs de production, de valeur ajoutée, de consommation et de PIB touristique répondent à des définitions comptables différentes. Ils éclairent sur les dimensions complémentaires du secteur, mais ne doivent pas être confondus.

Au-delà des recettes, mesurer la contribution au développement

Le Compte satellite du tourisme 2025 confirme la place croissante du tourisme dans l'économie marocaine. Avec 129,7 milliards de dirhams de PIB touristique et une contribution de 7,5% au PIB national, le secteur représente un enjeu économique majeur.

Mais la mesure de sa performance ne saurait s'arrêter à la progression des agrégats. Elle exige également de documenter la qualité des emplois, la répartition des revenus, les disparités territoriales, la place des petites entreprises et les coûts environnementaux.

Autrement dit, le véritable enjeu n'est pas seulement de savoir combien le tourisme rapporte au Maroc. Il est aussi de déterminer qui bénéficie de cette richesse, dans quels territoires elle se diffuse et à quelles conditions sociales et environnementales elle est produite.

C'est à cette échelle que pourra être appréciée la contribution du tourisme au développement du pays, au-delà de sa seule croissance comptable.