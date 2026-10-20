Maroc: L'USFP au gouvernement - Transformer la convergence politique en acquis sociaux

La constitution d'une majorité réunissant le PAM, l'USFP, l'Istiqlal et le PPS ouvre une séquence politique dont la réussite ne dépendra ni de la répartition des portefeuilles ni de la seule cohérence des déclarations. Elle dépendra de la capacité de ces quatre formations à répondre aux attentes sociales et à corriger les insuffisances des politiques publiques.

Leur convergence autour de l'Etat social, de l'investissement productif, de la justice territoriale et de la réforme institutionnelle constitue une base politique sérieuse. Mais l'accord sur les orientations ne règle ni les arbitrages budgétaires ni les contradictions possibles entre rigueur financière et ambitions sociales.

La coalition devra désormais démontrer que son compromis politique peut produire des changements mesurables.

Les vingt engagements de l'USFP : une contribution identifiable

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Les sept axes du programme gouvernemental recoupent largement les trois contrats électoraux de l'USFP : économique et pour l'emploi, social et territorial, démocratique et institutionnel.

Industrialisation, emploi, pouvoir d'achat, santé, éducation, protection sociale, lutte contre la rente et réforme de la gouvernance constituent autant de terrains de convergence.

Cette proximité programmatique justifie la participation socialiste. Elle ne signifie pourtant pas que toutes les propositions de l'USFP ont été retenues. Un programme de coalition résulte nécessairement de négociations et d'arbitrages.

L'essentiel est donc de distinguer les engagements effectivement intégrés, ceux reformulés dans le compromis gouvernemental et ceux que l'USFP devra continuer à défendre.

La bataille des chiffres : ce que révèle le compromis

Les objectifs macroéconomiques illustrent les convergences et leurs limites.

Le gouvernement retient une croissance moyenne de 5% entre 2027 et 2031, une inflation autour de 2%, un déficit limité à 3% du PIB et un endettement ramené à environ 62% en 2031.

L'USFP défend une croissance d'au moins 6% et une dette inférieure à 60%. La différence n'est pas simplement statistique : elle renvoie aux hypothèses de productivité, d'investissement et de mobilisation des ressources.

Plusieurs engagements socialistes restent également sans traduction quantitative équivalente dans la déclaration gouvernementale : 250.000 emplois industriels, un chômage inférieur à 8%, une hausse de 20% du salaire moyen et de 15% du revenu net des salariés et une réduction de moitié des délais d'attente dans les services de santé.

Ces chiffres constituent désormais des références pour mesurer l'influence programmatique de l'USFP, sans les confondre avec des engagements collectivement adoptés.

Financer la justice sociale, pas seulement annoncer la croissance

Une croissance de 5% ne garantit ni des emplois décents ni une meilleure répartition des richesses. Tout dépend de sa composition et de ses bénéficiaires.

L'élargissement de l'assiette fiscale, la réforme de l'impôt sur le revenu, la lutte contre les situations de rente et l'amélioration du rendement de l'investissement public devront dégager des marges financières vérifiables.

La priorité doit aller aux activités créatrices d'emplois durables, aux services publics et aux territoires insuffisamment équipés.

Sans redistribution effective, la performance macroéconomique risque de coexister avec la persistance des inégalités.

Participer pour peser sur les décisions

Le choix de participation, validé par le Conseil national de l'USFP, engage politiquement le parti. Le processus de négociation conduit par sa direction a permis de construire les conditions de cette participation.

Mais la présence gouvernementale n'est pas une fin en soi. Elle doit permettre de peser sur les arbitrages économiques, les priorités sociales et les réformes institutionnelles.

La solidarité gouvernementale implique d'assumer les décisions collectives. Elle n'interdit ni le débat interne ni l'évaluation politique de la contribution socialiste.

Loi de Finances 2027 : le premier examen de crédibilité

Le budget 2027 devra préciser les crédits, les bénéficiaires, les échéances et les administrations responsables des mesures annoncées.

Les cent premiers jours doivent déboucher sur des décisions vérifiables concernant l'emploi des jeunes, les délais d'accès aux soins, le pouvoir d'achat et la transparence des dépenses publiques.

Un tableau de bord annuel, débattu au Parlement, permettrait de confronter les objectifs aux réalisations et d'identifier les retards.

L'USFP ne sera pas jugée sur le nombre de ses engagements repris dans la déclaration gouvernementale, ni sur sa place dans l'Exécutif, mais sur sa capacité à transformer sa participation en progrès économique, social et démocratique.

Car la légitimité d'une participation gouvernementale ne se proclame pas : elle se construit par les décisions prises, les engagements tenus et les résultats obtenus.