Angola: La Sonagás approvisionne le marché de Cabinda avec plus de 4.000 bouteilles de gaz domestique

Cabinda — La Sonagás a approvisionné le marché de la province de Cabinda en 4.300 bouteilles de gaz domestique au cours des sept derniers jours, afin de prévenir toute pénurie dans les points de vente.

L'information a été communiquée lundi par le superintendant de la Sonagás, Henrique Vemba, à l'occasion d'une visite de la gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, au terminal océanique de la province.

S'exprimant devant la presse, le responsable a expliqué que cette mesure visait à répondre aux difficultés d'approvisionnement en gaz domestique enregistrées dans la province au cours des vingt derniers jours, en raison de contraintes opérationnelles et de mauvaises conditions météorologiques qui avaient empêché l'accostage d'un navire durant cette période.

Il a assuré que la situation s'était améliorée après l'accostage du navire mardi dernier, avec une cargaison de 900 tonnes métriques de gaz domestique.

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Henrique Vemba a précisé que l'entreprise disposait de stocks suffisants pour couvrir les besoins de la province jusqu'à la période des fêtes de fin d'année.

De son côté, la gouverneure Suzana de Abreu a instruit les services compétents de renforcer les contrôles sur la commercialisation du gaz, afin de lutter contre la spéculation et de garantir que le produit soit vendu aux consommateurs au prix officiel.

Au total, la Sonagás supervise à Cabinda 23 distributeurs et trois entreprises spécialisées dans le remplissage des bouteilles de gaz.

Le terminal océanique de Cabinda (TOC) dispose d'une capacité de stockage installée de 112 tonnes métriques de butane, à laquelle s'ajoute une capacité de stockage temporaire d'environ 300 tonnes métriques.