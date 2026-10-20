Angola: Le MPLA recommande la soumission au Comité central du recours de Higino Carneiro

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a approuvé, ce mardi à Luanda, l'avis de la Commission de discipline, d'éthique et d'audit concernant le recours hiérarchique déposé par le militant Higino Carneiro au sujet de sa candidature, et a recommandé sa soumission au Comité central.

Cette décision a été prise lors de la 6e réunion ordinaire du Bureau politique, présidée par le président du MPLA, João Lourenço. Celle-ci a également permis d'examiner l'état des préparatifs du IXe Congrès ordinaire du parti au pouvoir, prévu les 9 et 10 décembre.

Selon le secrétaire à l'Information et à la Propagande au sein de cet organe, Esteves Hilário, la réunion a également approuvé le plan annuel d'activités du parti pour 2027, accompagné de l'avis de la Commission de discipline, d'éthique et d'audit, ainsi que le budget général du parti pour la même année.

Les membres du Bureau politique ont par ailleurs donné leur aval au projet de résolution relatif à la pourvue des postes vacants au sein du Comité central, ainsi qu'au projet d'ordre du jour de la 11e réunion ordinaire de cet organe, programmée pour le mercredi 21 octobre.

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Au cours de la même réunion, l'instance a félicité le président du MPLA, João Lourenço, pour son discours sur l'état de la nation prononcé le 15 octobre, le qualifiant de profond, éclairant et convaincant.

Il a également appelé les citoyens angolais, les militants, les sympathisants et les amis du parti à prendre part à la campagne de généralisation de la carte d'identité et à la mise à jour des données électoraux, des initiatives jugées essentielles pour la participation des citoyens aux élections générales de 2027.

Le 9e Congrès ordinaire du MPLA se tiendra sous le slogan « MPLA, engagement envers le peuple et confiance en l'avenir » et devrait réunir environ trois mille délégués venus de diverses régions du pays ainsi que de la diaspora angolaise.

Ce congrès sera axé sur le cycle de mandat 2026-2031 et sur les défis politiques liés aux élections générales de 2027, en mettant l'accent sur l'organisation interne, l'unité et la cohésion du parti.