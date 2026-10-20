Angola: Futsal - Hornes Santo réaffirme l'ambition de l'Angola de remporter la CAN

Luanda — Le pivot de la sélection angolaise de futsal, Hornes Santo, a affirmé que l'équipe était pleinement mobilisée pour décrocher le titre du Championnat d'Afrique des nations (CAN) 2026.

Dans une déclaration accordée lundi à CAFOnline.com, au lendemain de la demi-finale remportée par l'Angola face à l'Algérie (3-2), après avoir été mené 2-0, le joueur a réitéré la détermination du groupe à aller jusqu'au bout de la compétition.

Auteur du deuxième but angolais, Hornes Santo a estimé que la résilience et la détermination collective avaient été déterminantes dans cette victoire face aux Algériens, qui permet à l'Angola de disputer sa deuxième finale consécutive dans cette compétition.

Il a insisté sur la nécessité de ne jamais renoncer, même lorsque l'équipe se trouve en difficulté.

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« Le match ne s'achève que lorsque le chronomètre arrive à son terme », a-t-il déclaré, soulignant que la sélection conservait toute sa confiance, même dans l'éventualité d'une décision aux tirs au but.

Selon lui, la conviction en ses propres capacités constitue l'un des principaux atouts qui font de la sélection angolaise un adversaire difficile à battre.

Revenant sur son but, qui avait permis à l'Angola de revenir à 2-2, le pivot a confié avoir vécu un moment particulièrement intense, évoquant une sensation merveilleuse qu'il lui était difficile de traduire en mots.

L'Angola affrontera le Maroc en finale de la CAN 2026, mercredi à 21 heures, pour une nouvelle confrontation entre les deux sélections après la finale de l'édition 2024, remportée par les Marocains sur le score de 5-1 devant leur public.