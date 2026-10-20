Angola: Bié fait état de 18 décès dus à la foudre au cours des 30 derniers jours

Cuito — Dix-huit personnes sont décédées et sept autres ont été blessées au cours des 30 derniers jours dans la province de Bié, victimes de la foudre, a annoncé le chef des opérations du Commandement Provincial de la Protection civile et des Services d'Incendie (SPCB), Vasco Chioca.

Le responsable s'adressait ce mardi à l'ANGOP, évoquant les dégâts provoqués par les précipitations au cours de cette période.

Outre les pertes en vies humaines, les pluies avaient détruit 396 infrastructures sociales, entre habitations, églises, écoles, ponts, centres de santé et des sous-stations électriques.

Comme autres conséquences, 1 820 personnes se retrouvent dans des conditions de vie précaires et ont besoin d'aide pour se procurer les produits de première nécessité.

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En septembre de cette année, six membres d'une même famille ont perdu la vie dans la municipalité d'Andulo, frappés par la foudre lors de fortes pluies.

Parmi les victimes figuraient le mari et sa femme enceinte de huit mois et leurs quatre enfants. La famille se trouvait aux champs agricoles, où elle a été soudainement foudroyée alors qu'elle se cachait dans une hutte pendant la pluie.

De même, la pluie a tué la semaine dernière, quatre membres d'une même famille dans la municipalité de Cuemba.

La dernière saison des pluies, avait fait état de 46 dus à la foudre dans la région.