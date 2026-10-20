Congo-Brazzaville: Livres - Sainval Dimitri Olingui présente 'Le siècle des divorces'

Publié aux éditions Le Lys Bleu, Le siècle des divorces, mutations sociales, crise du couple et recomposition familiale est un ouvrage de 148 pages, dans lequel Sainval Dimitri Olingui dresse une radiologie sans concession des mutations matrimoniales. L'ouvrage a été officiellement présenté le 17 octobre à la Maison Russe au cours d'un café littéraire organisé par le Cercle de réflexion Alliance Koongo, sous la direction de l'éditeur et critique littéraire Ramsès Bongolo, en présence de Me Cyr Sita, avocat, et de Serge Banzouzi, homme de lettres.

Dans son essai sociologique, Sainval Dimitri Olingui explique que dans l'Afrique subsaharienne contemporaine, et plus particulièrement au sein des sociétés bantoues, l'institution matrimoniale traverse une secousse sans précédent. La grande robe blanche et la promesse d'un conte de fées éternel s'effritent. En cause: une inflation spéculative où l'organisation d'un mariage traditionnel dépasse souvent le capital requis pour lancer une petite entreprise. Face à des exigences financières devenues insoutenables, où la belle-famille réclame parfois des millions en cash ou du matériel sous prétexte de « rembourser » la scolarité de la mariée, les jeunes inventent des parades. C'est l'essor du «Yakatofanda» («vivons ensemble»), un concubinage informel sans mairie ni dot. Un choix économique pour contourner la ruine, évitant aux jeunes époux de devenir des «éternels aigris» étouffés par les dettes. Ce que l'on pourra assimiler à l'effondrement du contrat traditionnel.

L'ouvrage de Sainval Dimitri Olingui, déconstruit également le mythe de la femme au foyer traditionnelle passive, précisant que ce confinement à la cuisine était une invention urbaine coloniale et postcoloniale. «De nos jours, instruites et diplômées, les femmes ont réinvesti le champ économique. Elles ramènent un salaire, paient les loyers et gèrent la scolarité. Cette redistribution des cartes crée des étincelles. L'homme traditionnel, habitué à régner en "PDG", doit désormais partager le pouvoir avec un "conseil d'administration"», écrit l'auteur.

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Les dérives intimes liées à la mondialisation

Le livre met en lumière les dérives intimes liées à la mondialisation et au numérique. Il s'agit entre autres de la dérive des performances. En effet, pour atteindre les standards irréalistes diffusés sur Internet, jeunes et moins jeunes s'adonnent au "fétichage du match", en consommant des aphrodisiaques ou des écorces frélatées surdosées. Conséquence directe : des accidents cardiovasculaires mortels surviennent lors des rapports. Il y a aussi l'infidélité à l'ère de la science. A propos, l'auteur aborde aussi le phénomène des infidélités express.

En somme, pour Sainval Dimitri Olingui, le siècle des divorces montre que le logiciel patriarcal d'hier ne fonctionne plus sur les réalités d'aujourd'hui. L'amour de demain ne consistera-t-il pas à réinventer le célibat sous la forme d'une alliance choisie et respectueuse ?