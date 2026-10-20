Congo-Brazzaville: Santé - Organisation imminente des commissions administratives paritaires

Le gouvernement et l'intersyndicale des travailleurs de la santé ont décidé, le 17 octobre, à Brazzaville de mettre en place rapidement les commissions administratives paritaires (CAP) dans les structures sanitaires.

Cet accord est l'un des résultats des négociations de deux jours menées sous la direction de Pierre Mabiala, ministre d'État chargé de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, ainsi que des membres de l'intersyndicale du secteur de la santé.

Pour ce qui est des indemnités et primes des agents de santé prévues par un arrêté conjoint, les syndicats ont demandé sa mise en application en s'appuyant sur les articles 89 et 90 du décret n° 2012-63 du 27 février 2012 concernant le statut des agents de santé. Cependant, étant donné les implications budgétaires significatives, le gouvernement mènera une étude de faisabilité pour explorer les solutions possibles.

Pendant les discussions, les parties ont également abordé le cas de treize agents de santé dont le licenciement est contesté par les syndicats. Il a été convenu que ces agents devraient porter l'affaire devant la justice, avec le soutien des syndicats tout au long des procédures légales.

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Quant à l'insuffisance des équipements techniques dans les hôpitaux, l'intersyndicale a accepté de retirer cette demande en reconnaissant les efforts du gouvernement du Congo relatif à la modernisation des équipements hospitaliers à l'échelle nationale.

Le ministre de la Santé a garanti que le gouvernement travaille activement à résoudre ce problème, en appelant à une approche collective pour créer des solutions durables aux insuffisances constatées. Il a rappelé que l'amélioration du système de santé est une responsabilité partagée entre les autorités, les responsables des établissements et les professionnels de santé. Au terme des travaux, le ministre d'État chargé du Dialogue social a réitéré l'engagement des deux parties à continuer les discussions pour aborder tous les points de revendication.