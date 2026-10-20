Congo-Brazzaville: Diaspora - Promouvoir les investissements du pays

Le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger (HCRCE) et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire (CCIAM-PNR) ont signé, le 20 octobre, dans la ville océane un protocole d'accord visant à faciliter les investissements de la diaspora congolaise et à renforcer sa participation au développement économique du pays.

En marge du Forum économique « Investir au Congo » 2026, la délégation du HCRCE, conduite par sa présidente, Agnès Ounounou, poursuit ses échanges avec les acteurs économiques nationaux en vue d'identifier des opportunités d'affaires et de nouer des partenariats susceptibles de favoriser la concrétisation de projets d'investissement.

Cette démarche a notamment donné lieu à des visites de zones économiques spéciales à Brazzaville et à Pointe-Noire, ainsi qu'à des rencontres avec différentes structures d'accompagnement des investisseurs.

À Pointe-Noire, la délégation a été reçue par le président de la CCIAM-Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela. Les échanges ont abouti à la signature d'un protocole d'accord destiné à rapprocher les entrepreneurs congolais établis à l'étranger du tissu économique national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un partenariat pour accompagner les investisseurs

À travers cette convention, les deux institutions entendent mutualiser leurs compétences et leurs réseaux pour faciliter l'installation des porteurs de projets issus de la diaspora. L'accord prévoit notamment l'échange d'informations économiques, la mise en relation des entrepreneurs, l'accompagnement des initiatives d'investissement et la promotion des opportunités économiques offertes par la circonscription consulaire de Pointe-Noire. La coopération portera également sur l'organisation de missions économiques, de visites d'entreprises et de rencontres entre acteurs publics et privés. Des forums pourront être organisés au Congo ou à l'étranger, en présentiel ou à distance, afin de présenter les possibilités d'investissement et de favoriser la conclusion de partenariats.

Dans le cadre de cet accord, la CCIAM-Pointe-Noire s'engage à orienter les investisseurs vers les informations utiles et les dispositifs d'accompagnement disponibles. Le HCRCE, pour sa part, contribuera à identifier les porteurs de projets au sein de la diaspora et à les mettre en relation avec les interlocuteurs économiques appropriés. Les deux parties prévoient également un suivi conjoint de certaines initiatives considérées comme prioritaires, dans le but de favoriser leur mise en oeuvre.

S'exprimant à l'occasion de la réception de la délégation, Sylvestre Didier Mavouenzela a souligné l'importance de mobiliser les compétences acquises à l'étranger au profit du développement national. Il a salué l'engagement des membres du HCRCE, qui souhaitent mettre leur expérience professionnelle et leurs ressources au service de projets économiques et sociaux au Congo.

Pointe-Noire, un pôle d'attraction pour les investissements

Le président de la Chambre consulaire a, par ailleurs, mis en avant les atouts de Pointe-Noire, notamment son port en eaux profondes, le dynamisme de sa communauté d'affaires et les perspectives offertes par plusieurs secteurs d'activité. Il a réaffirmé la disponibilité de son institution à accompagner les investisseurs dans leurs démarches, depuis la recherche d'informations jusqu'à la structuration et au développement de leurs entreprises. Il a également invité les dirigeants d'entreprises présents à nouer des relations durables avec leurs compatriotes établis à l'étranger, afin de faire émerger des initiatives fondées sur des intérêts communs.

Pour le HCRCE, cette coopération s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens entre les Congolais de l'étranger et ceux résidant au pays. La plateforme entend notamment encourager les investissements dans l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la santé, l'éducation, les transports et les infrastructures sociales.

Conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction, le protocole d'accord établit un cadre de collaboration qui n'entraîne pas, à lui seul, d'obligation financière pour les deux institutions. Les actions nécessitant des financements spécifiques devront faire l'objet d'accords écrits préalables.

La mise en oeuvre de ce partenariat constitue désormais un enjeu majeur pour les deux parties. Il s'agira de transformer les contacts établis et les opportunités identifiées en projets concrets, susceptibles de contribuer à la création d'activités, au développement des entreprises et au renforcement des échanges économiques entre la diaspora congolaise et son pays d'origine.