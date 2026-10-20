Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - MCPLC déterminée à faire bouger le lignes

Dans son combat qui consiste à mener les actions pour la lutte contre le diabète, l'Association Marcher courir pour la cause veut compter sur l'apport des plus hautes autorités pour changer la donne.

Le président Rodrigue Dinga Mbomi a présenté sa proposition de loi sur la lutte contre le diabète au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il garde l'espoir que sa préoccupation a rencontré une oreille attentive de l'Assemblée nationale. « Depuis 8 ans notre ONG s'est engagée fermement dans la lutte contre le diabète. C'est une maladie qui fait de nombreux ravages dans notre pays. Nous avons été reçus par le premier vice président de l'Assemblée nationale qui a entendu notre message », a expliqué le président de MCPLC.

Cette proposition de loi sera suivie par Stella Smine Sassou Nguesso, marraine de l'association avec l'appui de la Commission santé, affaires sociales et genre en vue de son adoption. « Ils nous ont fait la présentation de l'impact de leurs activités. Cela nous a tellement plu parce que le diabète est une maladie qui tue silencieusement et c'est dejà très avancé. On a vu que leur réflexion était bonne. Et prendre cet engagement est vraiment avantageux pour la population congolaise parce que cette maladie n'attaque pas seulement les adultes, mais aussi les petits enfants. Il faudra bien que les gens soient sensibilisés surtout en ce qui concerne l'alimentation et le comportement », a commenté Virginie Euphasie Dolama.

La présidente de la commission Santé et Affaires sociales a, par ailleurs expliqué des procédures à suivre pour que la proposition se transforme en loi. « Ils vont écrire au président de l'Assemblée et nous allons recevoir cette proposition officiellement. Nous allons l'examiner. Si c'est recevable. On va tout faire pour qu'elle soit adopter », a-t-elle précisé..

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rodrigue Dinga Mbomi a également présenté les activités que l'association a déjà réalisées en faveur de la lutte contre la maladie et celles à venir. Le 15 novembre, MCPLC organisera la marche pour la promotion de la santé à Kintélé. Au cours de cette activité, l'association procédera à la sensibilisation et au dépistage gratuit avant la 3e édition de la soirée Elombé prévue pour le 27 novembre. Notons que dans la délégation de MCPLC se trouvait le Dr Vincent Dossou Sodjinou représentant de l'OMS au Congo qui a signifié qu'en adoptant cette loi, le Congo sera le premier pays.

Léon Alfred Opimbat, 1er vice-président de l'Assemblée nationale s'est dit très satisfait des actions menées par l'association MCPLC, laquelle oeuvre pour le bien-être de la population, une initiative à soutenir.