Congo-Brazzaville: Instants gospel - ASDCIR organise un concert de restitution en l'honneur du groupe Siama Groove

L'Association Studio 210 pour la diversité culturelle et le dialogue interreligieux (ASDCIR) que préside Chevry Diazz, a organisé un concert de restitution du Prix de la créativité 2025 «Kolo Kolo» en l'honneur de Siama Groove, lauréat de ce prix, à l'Institut français du Congo.

L'événement a été ouvert par la prière faite par le pasteur Anges Bienvenu Alouna de l'église "La vie en Jésus Christ". Sitôt après la prière, le premier groupe, celui du Fr Chadry Ngatsongui, a fait sa montée sur scène en interprétant la chanson «Louange à la congolaise». S'en est suivie la chorale Mbembe de l'église évangélique du Congo de Ouenzé; une chorale fondée depuis 1995, soit 31 ans d'existence. La première partie a pris fin par la prestation du groupe Afro Emmanuel, avec des sonorités africaines.

Après cette brève première partie, le président de l'association Studio 210 pour la diversité culturelle et le dialogue interreligieux, Chevry Diazz, a prononcé son allocution de circonstance dans laquelle, il a retracé l'historique de son association née des Rencontres des arts et des musiques chrétiennes (RAMC). Ce festival dit-il, est porté depuis 2025 par l'Asdcir, association issue du label Studio 210, émission socioculturelle diffusée sur la télévision nationale. Son originalité tient à un dispositif unique sur le continent : le prix de la créativité. Un cantique populaire, écrit en français ou en anglais, est remis à tous les artistes dès l'inscription. Chacun le transcrit dans une langue africaine de son choix et le recrée avec des instruments et des rythmes de chez «nous».

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Chevry Diazz a signifié que le festival ne se contente pas de faire chanter; il professionnalise; il fait évoluer le chantre d'église vers la stature d'un artiste accompli, formé, prêt à célébrer le Créateur et à toucher les âmes grâce à sa maîtrise de l'art musical. En effet, la divinité renvoie à la bonté, à la beauté, à la perfection et à l'amour..., tout en restant authentique, naturelle, «et sans jamais trahir notre identité culturelle», dit-il. Puis, il a rappelé qu'en 2014, Les Bons Bergers de Pointe-Noire, lauréats du Prix de la créativité, ont été la première illustration vivante de cette vision. Tout comme Maman Crédo en 2016. Et tout récemment en 2025, Siama Groove, le tout dernier lauréat, qui entame ce jour un véritable plan de carrière fort d'un certificat, d'une enveloppe d'un demi-million de francs CFA, d'une session studio et de cette restitution scénique qui se fera bientôt. «Tout ceci a été possible grâce à nos précieux partenaires: l'Institut français du Congo, le Studio Adjaab Record de l'association l'Afrique à l'écoute, la télévision nationale et plusieurs leaders religieux. C'est une contribution remarquable qu'il convient de saluer haut et fort», a-t-il fait savoir.

En attendant la cinquième édition en 2028, Chevry Diazz, a annoncé officiellement la sixième édition de la formation aux métiers de l'audiovisuel et de la culture. Le Brazza Gospel Awards festival s'y associera pour offrir, du 5 au 23 avril 2027, une formation axée sur l'économie créative dédiée à cent personnes : artistes du gospel et du chant choral, managers, journalistes culturels, étudiants, ainsi que des jeunes déscolarisés ou en réinsertion. L'appel à candidatures sera lancé avant la fin de cette année. Parce qu'il n'y a pas de futur sans culture.

Des prestations à la hauteur de l'événement

Après le mot de circonstance, s'est enchaînée la deuxième partie avec les prestations de la chorale Centre de l'église évangélique de Moukondo, qui a interprété la chanson "Wena moyo", un titre qui fait partie de leur prochain album prévu en décembre 2026. Après est intervenu le pasteur Ekouya avec sa chanson "Olingi ngai motema", et "100% Jésus", une exhibition à la gloire du très haut. La deuxième partie a pris fin par la prestation de la chorale Saint esprit de l'église catholique de Kingouari, créée en 1992, soit 34 ans déjà.

La troisième partie a été consacrée à la restitution du prix de la créativité 2025 « Kolo Kolo» avec l'intervention du directeur artistique de Siama Groove. Le groupe a interprété par la suite le titre "Que ta volonté soit faite". Siama Groove a traduit ce titre en langue vernaculaire, le Bembé. S'en est suivie la prestation du groupe "Les Élus du Christ", créé en 2015, soit 11 ans déjà. Cette prestation suivie de celle du Fr Aquilas, a marqué la quatrième partie de cette soirée. Enfin, le groupe Siama Groove est revenu sur scène pour boucler les prestations. Au cours de cette cinquième partie de la soirée, ce groupe à l'honneur a interprété la chanson "Congo uni". Après quoi, le pasteur Anges Bienvenu Alouna a clos l'événement par une prière comme à l'ouverture.

Notons que Chevry Diazz a rendu hommage à André Ondélé, à l'époque directeur de la presse présidentielle; Yves Castanou, à l'époque directeur général de l'Arpce; et Belinda Ayessa, actuelle directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza. Trois personnalités qui ont, sans le savoir peut-être, su donner vie en 2012 à ce festival, qui avait alors pour dénomination les RAMC. Aujourd'hui, ça devient «Brazza Gospel Awards festival»: un événement musical et patrimonial biennal, dont la prochaine grande édition est fixée en septembre 2028 à Brazzaville.