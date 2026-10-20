Congo-Kinshasa: Santé - La fondation 'Tabita Allegresse' offre des dépistages gratuits des cancers féminins

Dans le cadre de sa campagne, octobre rose, sur le thème «Tous unis contre le cancer », la fondation "Tabita Allegresse" a organisé les 16 et 17 de ce mois au centre de santé intégré, Madeleine-Mouissou, deux jours de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein et celui du col de l'utérus.

Pendant deux jours les femmes du quartier Mpaka ont été sensibilisées aux facteurs de risques et signes d'alerte, à la prévention et l'importance du dépistage. Elles ont été en outre instruites à l'autopalpation, et ont bénéficié des consultations, du dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus suivi d'une orientation des cas nécessitant une prise en charge.

Appréciant la fondation, pour cet élan du coeur, Beatrice Moyongui et Anne Marie Koutoukani ont formulé le voeu de voir ce genre d'initiatives s'étendre à travers toutes les villes et tous les départements du pays. « En plus du dépistage gratuit, nous remercions très sincèrement, la fondation Tabita Allegresse, c'est grâce à celle-ci que nombreuses femmes de ce quartier ont été informées sur divers aspect de ces deux types de cancers » ont-elle déclaré.

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Dégageant l'intérêt de ces journées pour les femmes, la présidente fondatrice de la fondation, Lydie Léonce Ndongo a rappelé que, le cancer du sein et celui du col de l'utérus continuent de décimer les familles, de briser des foyers et d'arracher des mères à leurs enfants. Non pas parce que la fatalité l'a décidé, mais parce que la peur, l'ignorance et le diagnostic trop tardif continuent de tuer. Le thème de ce jour, doit cesser d'être une formule répétée chaque année mais plutôt un cri d'alarme et une urgence de santé publique.

« Aux femmes qui m'écoutent, prenez conscience que votre santé n'est pas une option. Se faire dépister aujourd'hui, c'est refuser de mourir demain en silence. Ces deux jours de sensibilisation et de dépistage sont entièrement gratuits ; saisissez cette main tendue. Ainsi, face à des enjeux de santé publique majeurs où le diagnostic précoce reste la clé de la guérison, la fondation se mobilise pour informer, sensibiliser et offrir un accès direct aux soins de prévention » a-t-elle fait savoir.

Pour renforcer la lutte contre cette maladie, la présidente de la fondation a lancé un appel aux autorités, aux chefs d'entreprises, aux acteurs économiques à la prise en charge des cas détectés, qui reste selon elle, un mur infranchissable pour les populations. «Le cancer n'est pas seulement un drame médical, c'est un séisme social et économique qui appauvrit nos communautés » a-t-elle signifié.

Rappelons que ces retrouvailles riment avec le mois international de sensibilisation aux cancers féminins. Elles sont appuyées techniquement par le Programme national de lutte contre le cancer. La fondation "Tabita Allegresse" a été créée le 26 mars 2022 en République du Congo, elle porte le nom de la mère de la présidente, feue Tabita Allégresse Mokana Ndongo, arrachée à la vie par un cancer du pancréas, le 3 septembre 2017 à l'âge de 62 ans. La fondation à pour devise : Solidarité, Accompagnement, Engagement.