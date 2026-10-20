Congo-Brazzaville: Coopération Russie-Congo - L'agriculture et la santé au coeur des attentes

En prélude du troisième sommet Russie-Afrique, qui se tiendra les 28 et 29 octobre à Moscou, le journal « Les Dépêches de Brazzaville » a réuni le 15 octobre à Brazzaville, en collaboration avec la chaîne ADIAC TV, plusieurs personnalités publiques afin d'échanger sur l'évolution de la coopération entre la Russie et la République du Congo.

En présence de l'ambassadeur adjoint de la Fédération de Russie au Congo, Grant Beglarian, la rencontre portée sur le thème « Coopération russo-congolaise : investir dans l'énergie et l'agro-industrie pour accélérer la transformation du Congo » a permis aux intervenants de passer en revue les acquis, les perspectives et les obstacles liés aux domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la santé publique.

Les débats ont mis en évidence le caractère prioritaire que représente, ces dernières années, l'agriculture au Congo afin de devenir un secteur clé pour son économie. Ils ont tout aussi révélé les facteurs bloquants de ce développement qui, selon le secrétaire général de la Chambre de commerce de Brazzaville, Rémy Bobiba, serait dû à « l'exode rural ». Les experts Isidore Ondoki et Rémy Boubiba, tous les deux dans le secteur du commerce, ont jugé pertinent le renforcement de la coopération russo-congolaise dans ce domaine, à la condition qu'il réponde aux besoins réels du marché et aux priorités nationales. « Les agricoles, comme avec les médecins, le plus important pour nous, c'est de créer des générations de spécialistes congolais », ont-ils affirmé.

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Sur le volet sanitaire, les interventions ont rappelé le progrès tangible de la coopération entre les deux pays avec à la clé la dotation d'un laboratoire mobile destiné à la détection des maladies infectieuses et la mise en place très prochaine d'un centre russo-congolais consacré à l'épidémiologie et à la prévention des infections. « Une délégation de l'institut de Russie a effectivement visité nos équipements et nous avons convenu de l'emplacement du centre. Des engagements ont, d'ailleurs, été pris par la partie russe », a confirmé le directeur général de l'Institut national de biologie et de surveillance sanitaire de Pointe-Noire, Magloire Boumba, sur les avancées de ce partenariat.

A l'issue des échanges, plusieurs pistes de nature à alimenter de futurs projets et accords entre Brazzaville et Moscou ont été dégagées par la partie congolaise. « Nous avons un plan de la Russie, autant en matière de recherche épidémiologique, qu'en matière sanitaire, mais aussi en matière agricole, parce que la Russie est une puissance complète et totale », a reconnu l'expert en commerce agricole, Isidore Ondoki.

Le représentant de l'ambassadeur de Russie s'est félicité des efforts consentis entre les deux pays afin de perpétuer cette relation bâtit depuis des décennies. « Comme toujours, nous attendons une importante délégation congolaise pour discuter sur l'ensemble des projets conjoints de coopération mutuellement avantageuse », a-t-il souligné.