Congo-Brazzaville: Inondations dans la Likouala - Plus de 42000 personnes déclarées sinistrées

A la suite des inondations en cours dans le département de la Likouala, le vice- Premier ministre, Jean Jacques Bouya, a présidé le 20 octobre à Brazzaville une réunion interministérielle pour évaluer la situation. Il ressort que plus de 42 mille personnes sont touchées et déclarées sinistrées.

Le point de la situation fait par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, après sa première descente sur le terrain, relève une situation préoccupante dans la Likouala de manière générale. Mais le district d'Epéna constitue l'épicentre de la crise, avec 42 847 personnes déclarées sinistrées, soit au total 4000 ménages sévèrement submergés, a-t-elle précisé. «D'après les premières évaluations faites par le gouvernement, l'on comptabilise à ce jour plus de 4000 ménages touchés. Le chef-lieu de district, Epéna, est totalement submergé par les eaux, et les inondations ont déjà touché 15 villages environnants. Certains quartiers d'Impfondo, chef-lieu du département, commencent à être touchés par le la catastrophe », a souligné le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lezin Moungalla, à l'issue de la réunion.

Mais, compte tenu de l'urgence, le gouvernement dit préparer une réponse humanitaire immédiate afin de secourir ces familles en détresse. La première riposte, a expliqué le ministre de la Communication, consistera à reloger ces sinistrés dans un site sécurisé en vue de les épargner du danger. Pour ce faire, il va ouvrir dans les prochaines heures un pont aérien sur Impfondo, qui lui permettra d'acheminer la première logistique, notamment des vivres et non- vivres, des tentes et abris, des médicaments, des bâches, etc. «Le gouvernement va, en urgence, trouver un site approprié pour reloger les familles sinistrées. Cette réponse d'urgence va emmener le gouvernement à utiliser tous les moyens logistiques à sa disposition pour transporter les stocks de marchandises. A cet effet, des avions seront affrétés dans les prochaines heures pour acheminer de l'aide humanitaire. D'autres marchandises seront dépêchées par le fleuve Congo », a renchéri Thierry Moungalla.

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Pour éviter d'être à nouveau surpris par la situation, le gouvernement prépare aussi un important convoi humanitaire qui sera stocké sur place à Impfondo, lui permettant d'intervenir en temps réel, si jamais la catastrophe s'étendait à d'autres villages riverains. Une seconde réunion de crise interministérielle élargie aux partenaires techniques a été prévue pour le 20 octobre pour bien préparer l'intervention humanitaire.