Afrique: Migrations - L'Europe veut faire du continent l'arrière-cour de ses expulsions

Bruxelles durcit sa politique de retour et ouvre la voie à des plateformes hors de l'Union. Pour les États africains, le risque est de devenir les sous-traitants d'une politique européenne, sans garanties suffisantes sur les coûts, la souveraineté et les droits humains.

L'Europe veut expulser davantage, quitte à éloigner ses centres de retour de ses propres frontières. Derrière le durcissement de sa politique migratoire, une nouvelle bataille géopolitique se dessine : convaincre des pays tiers, notamment africains, d'accueillir des personnes éloignées du territoire européen. Pour Bruxelles, l'objectif est de rendre les décisions d'expulsion enfin exécutoires.

Pour les capitales africaines, la question est plus délicate : à quel prix accepter de gérer une partie des conséquences de la politique migratoire européenne ? Les ministres européens de l'Intérieur ont approuvé un nouveau cadre destiné à accélérer les retours. Selon les chiffres avancés par les autorités européennes, près de 492 000 personnes avaient reçu en 2025 un ordre de quitter l'Union, mais environ 135 000 étaient effectivement parties. Cet écart nourrit la volonté de Bruxelles de renforcer la coopération entre États membres et d'explorer des plateformes de retour dans des pays tiers. Le changement est stratégique : l'Union ne veut plus seulement contrôler ses frontières, elle cherche aussi à déplacer une partie de la gestion des expulsions hors de son territoire.

L'Afrique, partenaire ou zone de délestage ?

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La Grèce a évoqué la possibilité d'un centre dans un pays africain en 2027. D'autres États européens étudient des initiatives communes. Le Rwanda est cité parmi les destinations potentielles, mais les pistes évoquées ne doivent pas être confondues avec des accords définitivement conclus. Pour les pays sollicités, l'enjeu dépasse l'accueil de migrants. Il concerne la sécurité des installations, le financement de leur fonctionnement, le statut juridique des personnes transférées, la durée de leur présence et les conditions de leur départ.

Qui paiera les soins, l'hébergement et les procédures ? Qui assumera la responsabilité d'une détention contestée ou d'un renvoi illégal ? Et que faire si le pays d'origine refuse de réadmettre ses ressortissants ? Les éventuelles contreparties financières ou diplomatiques devront être évaluées à partir d'accords précis, et non de promesses supposées. Un financement immédiat ne garantit ni la soutenabilité du dispositif ni l'absence de tensions sociales et politiques à long terme.

La souveraineté à l'épreuve du droit

Externaliser une expulsion ne signifie pas externaliser les obligations juridiques. Le principe de non-refoulement interdit de renvoyer une personne vers un territoire où elle risque des persécutions, la torture ou des traitements prohibés. Des garanties formelles ne suffiront pas sans recours accessibles, contrôle indépendant et transparence sur les conditions de prise en charge. Pour les gouvernements africains, la ligne rouge doit être claire : aucun accord ne devrait être conclu sans définition des responsabilités, financement durable, contrôle juridictionnel et possibilité de suspendre le dispositif en cas de violations.

Négocier plutôt que subir

L'Europe dispose de leviers importants en matière de visas, de commerce, d'aide au développement et de coopération sécuritaire. Les États africains peuvent, eux aussi, conditionner leur participation à une approche plus équilibrée : mobilité légale, formation, investissements productifs, emplois et accords transparents. Une coordination entre pays africains renforcerait leur pouvoir de négociation et limiterait la concurrence entre gouvernements pour accepter des dispositifs aux coûts incertains.

Le véritable enjeu n'est pas de savoir si l'Afrique doit coopérer avec l'Europe, mais à quelles conditions. Si les plateformes de retour deviennent des instruments imposés par le rapport de force, elles risquent de fragiliser les souverainetés africaines. Si elles reposent sur le consentement, la réciprocité et des garanties contrôlables, elles peuvent relever d'une coopération négociée. À Bruxelles de démontrer l'efficacité du modèle ; aux capitales africaines de refuser que la solidarité se transforme en sous-traitance migratoire.