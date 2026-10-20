Sénégal: Cheikhou Oumar Ba appelle à l'intégration du genre dans les arbitrages budgétaires de son département

Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Cheikhou Oumar Ba, a estimé, mardi à Diamniadio, dans le département de Rufisque, que "le genre doit être une réalité visible et financée" lors des arbitrages budgétaires de son département, plaidant pour l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans ce sens.

"Le genre doit être une réalité visible et financée lors de nos arbitrages budgétaires dans le cadre de nos activités de formations, de sensibilisations, de renforcement de capacités et études sectorielles. J'appelle, par la même occasion, nos partenaires techniques et financiers, à travers leurs projets, à continuer d'accompagner ces efforts", a-t-il indiqué.

Cheikhou Oumar Ba présidait l'atelier de partage des résultats et de capitalisation des bonnes pratiques en genre du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage organisé avec l'appui du Programme agricole Italie-Sénégal (PAIS).

L'atelier a constitué un cadre d'échange sur les avancées réalisées par le ministère en matière d'équité et d'égalité de genre, mais aussi sur les bonnes pratiques à consolider et à vulgariser au niveau du secteur agricole et de l'élevage.

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Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage a rappelé que l'institutionnalisation du genre au sein de son département a franchi "une étape clé avec la création de la Cellule genre en 2016", assurant que cette dynamique a été soutenue par des mesures structurantes.

"Intégrer l'équité de genre et l'autonomisation des femmes dans l'agriculture et l'élevage, c'est avant tout reconnaître à sa juste valeur la contribution inestimable des femmes et des groupes vulnérables à la souveraineté alimentaire de notre pays", a-t-il souligné.

M. Ba a réaffirmé son engagement ainsi que celui de l'ensemble de ses collaborateurs des niveaux stratégique et opérationnel à "traduire en actes" les recommandations issues des travaux de l'atelier de partage des résultats et de capitalisation des bonnes pratiques en genre de son ministère.