Sénégal: Le CILSS juge préoccupante la situation alimentaire et fourragère de la campagne agro-pastorale 2026

Dakar — La campagne agro-pastorale 2026 présente une situation préoccupante sur les plans alimentaire et fourrager, a averti, mardi à Dakar, le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), Dr Abdoulaye Mouhamadou, appelant à renforcer les mécanismes régionaux de prévention et de réponse aux crises.

"La campagne agro-pastorale 2026 qui s'achève est préoccupante à cet égard sur le plan alimentaire et fourrager", a-t-il déclaré lors de la troisième réunion du comité de pilotage de la révision de la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire.

Selon lui, les crises climatiques, sécuritaires et alimentaires qui affectent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel fragilisent les moyens d'existence des populations, perturbent les échanges et réduisent l'accès des ménages à une alimentation suffisante et adéquate.

Face à ces difficultés, il a estimé indispensable de maintenir et de renforcer les dynamiques collectives au service des États et des communautés vulnérables.

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"La réserve régionale de sécurité alimentaire constitue, à cet égard, un maillon stratégique du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales", a-t-il rappelé.

Sa révision doit notamment permettre de mieux coordonner les différents niveaux de stockage, d'améliorer leur articulation avec les plans nationaux de réponse et de renforcer la capacité d'intervention en temps utile.

Le commissaire aux affaires économiques et à l'agriculture de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Dehpué Yenpea Zuo, a également souligné la nécessité d'adapter les instruments régionaux aux besoins des États et des populations, en améliorant leur efficacité opérationnelle et leur financement.

Le responsable du CILSS a toutefois insisté sur le fait que les réponses d'urgence doivent s'inscrire dans une démarche durable, fondée sur le développement agricole, la protection des moyens d'existence et la transformation des systèmes alimentaires.

Il a également plaidé pour une meilleure prise en compte des producteurs et des éleveurs dans le fonctionnement des dispositifs de stockage, notamment à travers les achats locaux et régionaux et la facilitation des échanges transfrontaliers.

La révision de la stratégie régionale est conduite conjointement par la CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le CILSS. Elle vise à adapter les instruments de stockage aux défis alimentaires et pastoraux de la sous-région.