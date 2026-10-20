Sénégal: Louga - Lancement d'un programme d'accès universel à l'eau potable

Louga — Le Conseil départemental de Louga (nord) a lancé, dans le village de Ndiang Bambodji, un programme d'accès universel à l'eau potable destiné à améliorer les conditions de vie des populations et à lutter contre le stress hydrique dans le département, a annoncé son président, Amadou Mberry Sylla.

"Cette initiative prévoit notamment la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau de plus de cinq kilomètres à Ndiang Bambodji, avant son extension à sept communes du département", a précisé M. Sylla.

Selon lui, ce programme traduit la volonté du Conseil départemental d'apporter des "réponses concrètes" aux difficultés d'accès à l'eau potable rencontrées par les populations de plusieurs localités de la région.

Le projet sera renforcé par un partenariat avec Limoges Métropole, une communauté urbaine française, dont les représentants sont attendus en décembre prochain pour le lancement d'un programme d'extension du réseau sur plus de dix kilomètres dans la zone reliant Koki à Ndiaré Wakhy.

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"Nous voulons faire en sorte que toutes les populations du département puissent accéder à l'eau potable, quelle que soit leur localité", a déclaré Amadou Mberry Sylla, soulignant les retombées attendues de ces infrastructures sur les activités économiques et les conditions de vie des habitants.

Il a indiqué que l'accès à l'eau devrait également favoriser le développement du maraîchage et des cultures de contre-saison, tout en offrant aux populations de nouvelles possibilités de développer leurs activités génératrices de revenus.

Le coût du projet est estimé à environ 50 millions de francs CFA, selon le président du Conseil départemental. D'autres investissements sont envisagés dans le cadre du partenariat avec Limoges Métropole, notamment pour l'extension des réseaux, la réalisation de châteaux d'eau et la mise en place de forages supplémentaires dans la zone de Koki.

Amadou Mberry Sylla a, par ailleurs, plaidé pour un meilleur accès des populations du département à l'eau du lac de Guiers, trouvant "paradoxal" que des localités situées dans le département de Louga connaissent des difficultés d'approvisionnement alors que cette ressource contribue à l'alimentation en eau d'autres zones du pays.

Il a exprimé le souhait de voir les populations de Louga bénéficier de cette ressource au même titre que celles de Dakar et de Thiès.

Le président du Conseil départemental a souligné que cette initiative s'inscrit dans les objectifs de développement durable (ODD) visant à garantir l'accès de tous à l'eau potable, notamment l'ODD numéro 6 consacré à l'accès à l'eau et à l'assainissement.