Sénégal: Des moustiquaires imprégnées distribuées aux trois hôpitaux de la région de Matam

20 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Le président du Conseil d'administration des hôpitaux de Matam (nord), Ourossogui et Agnam, Amadou Djibril Diallo, a offert un lot important de moustiquaires imprégnées aux trois structures sanitaires, pour contribuer à la prévention du paludisme dans cette région du nord du Sénégal.

"Nous sommes dans une zone d'endémie palustre", a rappelé M. Diallo, soulignant la nécessité de renforcer les moyens de prévention contre cette maladie, qui continue de représenter un enjeu de santé publique dans la région.

Intervenant lors de la cérémonie de remise, il a indiqué que ce geste, à caractère symbolique, vise à accompagner les efforts de lutte contre le paludisme, notamment au sein des structures sanitaires.

Cette initiative intervient dans le contexte d'Octobre Rose, une campagne de sensibilisation consacrée au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.

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Pour M. Diallo, cette période peut également servir de cadre à la promotion d'autres actions de prévention en santé publique, notamment contre le paludisme.

Le chef du service de la maternité de l'hôpital d'Ourossogui, Dr Oumar Sarr, a salué ce don, estimant qu'il répond à un "besoin permanent" dans une zone où le paludisme continue de faire des ravages.

Il a souligné l'importance de la disponibilité des moustiquaires imprégnées pour renforcer la protection des populations et encouragé la poursuite des initiatives visant à prévenir cette maladie.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables du secteur et du directeur régional de la santé de Matam, Dr Bayal Cissé.

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