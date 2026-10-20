Sénégal: Tambacounda - Un mort et une soixantaine de cantines ravagées dans un incendie au marché 'Corona'

Tambacounda — Un incendie survenu dans la soirée de lundi à mardi au marché "Corona" de la ville de Tambacounda (est) a causé la mort d'une personne et ravagé une soixantaine de cantines, a constaté l'APS.
Une personne âgée de 75 ans, venue s'enquérir de l'état de sa cantine, a inhalé de la fumée avant d'être transférée à l'Hôpital régional de Tambacounda où elle a perdu la vie, selon des témoins.
L'incendie s'est déclenché aux environs de 21h, suite à un défaut de branchement électrique, ajoutent les mêmes sources.
Malgré l'intervention des éléments de la 62e Compagnie de secours, le feu s'est vite propagé, ravageant plus de 60 cantines.