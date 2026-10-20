Sénégal: Kaffrine - La formalisation, cheval de bataille du nouveau président des acteurs culturels

Kaffrine — Le nouveau président de la Fédération régionale des acteurs culturels de Kaffrine (FERACK), Diamly Pène, entend placer la formalisation des associations, la formation des acteurs, l'accès auxm financement et le recensement des artistes au coeur de son mandat.

"Nous comptons concentrer nos actions sur la formalisation des associations, la formation des acteurs culturels et l'accès au financement", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec des journalistes, mardi à Kaffrine, au terme d'une assemblée générale de renouvellement tenue dans les locaux du centre culturel régional.

La rencontre a été présidée par le directeur du centre culturel régional de Kaffrine, Abdourahmane Diallo, en présence de différents acteurs.

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Après la fin du mandat du premier bureau en février 2026, le renouvellement de l'instance dirigeante ouvre une nouvelle étape pour cette structure.

Il a exprimé sa volonté de poursuivre les chantiers engagés par l'équipe sortante, tout en concrétisant les projets qui n'ont pas pu être réalisés.

"Notre première préoccupation est de faire en sorte que les projets que nous aurions dû mener et que nous n'avons pas pu réaliser puissent être concrétisés", a-t-il dit.

Diamly Pène a annoncé la tenue d'un forum régional des acteurs culturels et d'un festival culturel itinérant.

"Cette initiative vise à favoriser une meilleure visibilité des talents locaux et à promouvoir la diversité des expressions culturelles sur l'ensemble du territoire régional", a-t-il expliqué.

Mis en place en 2024 par le ministère en charge de la Culture, la FERACK a pour vocation de fédérer les acteurs culturels de la région, de renforcer leur collaboration et de contribuer au développement du secteur culturel.