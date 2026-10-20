Sénégal: Des acteurs de l'activité portuaire planchent sur les 'enjeux de la transformation numérique' des ports

Dakar — La société Dakar Terminal a réuni des décideurs publics, des acteurs de l'économie maritime, des opérateurs logistiques, des dirigeants d'entreprises technologiques, des investisseurs et des experts, mardi, à Dakar, pour discuter des "enjeux de la transformation numérique, de la modernisation et des performances" de l'activité portuaire au Sénégal.

Il s'agit de la première édition du Dakar Terminal Digital Forum.

Son organisation est d'autant plus importante que "le port de demain sera autant une infrastructure physique qu'une infrastructure numérique", a expliqué Assane Diouf, le directeur général de Dakar Terminal, une filiale d'Africa Global Logistics et concessionnaire du terminal routier du Port autonome de Dakar.

Selon son organisateur, le but du Dakar Terminal Digital Forum 2026 est d'accélérer la transformation digitale des métiers portuaires et de la logistique, de favoriser également les échanges d'expériences et l"'émergence de solutions adaptées aux défis" de l'activité portuaire.

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Le directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue, a pris part au Dakar Terminal Digital Forum.

Les exigences de la clientèle des services portuaires, la concurrence entre les ports et les progrès technologiques exigent une évolution des méthodes de travail, selon M. Diouf.

La compétitivité des ports dépend en même temps du niveau de leurs infrastructures physiques et de leur capacité à exploiter les données, à "fluidifier les opérations et à connecter les acteurs [de l'activité portuaire] à la chaîne logistique", a-t-il souligné.

En raison des "enjeux de la transformation numérique", le directeur général de Dakar Terminal juge opportun d'associer les jeunes entrepreneurs, ceux des startups notamment, à ce forum qui se veut annuel, pour développer des solutions innovantes et capables de relever les "défis" du secteur portuaire.

"La compétitivité des ports dépendra également de notre capacité à mieux organiser les opérations, à partager la bonne information au bon moment, à réduire les délais et à maîtriser les coûts", a signalé le directeur général du Port autonome de Dakar, Doune Pathé Mbengue.

La collaboration est un facteur déterminant de la "transformation numérique" de l'activité portuaire, selon Ibrahima Diagne, l'administrateur de Gaïndé 2000.

La dématérialisation des procédures, l'interconnexion des systèmes d'information, l'automatisation et l'intelligence artificielle sont des "leviers" dont disposent les acteurs portuaires pour améliorer les opérations et la traçabilité des flux, selon M. Mbengue.

Les compétences humaines et la collaboration entre les ports sont des facteurs déterminants de la transformation digitale du secteur portuaire, selon Ibrahima Diagne, l'administrateur de Gaïndé 2000, une entreprise spécialisée dans la facilitation du commerce et la modernisation des activités douanières.

"La notion la plus importante, c'est celle de la collaboration", a-t-il soutenu.